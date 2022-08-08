Как в регионах России создаются подразделения для участия в СВО на Украине

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8 августа 2022, 12:47 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Для участия в спецоперации на Украине в российских регионах проводится формирование подразделений по территориальному признаку, которые состоят из земляков. Добровольцы вместе проходят обучение и участвуют в боевых действиях. Власти регионов обещают им солидные денежные выплаты. По информации издания «Коммерсантъ», уже более 40 таких подразделений созданы как минимум в двух десятках субъектов РФ.



В начале августа стало известно, что в Петербурге формируются добровольческие отряды «Кронштадт», «Нева» и «Павловск». Комплектуются они исключительно жителями северной столицы.



Глава Якутии Айсен Николаев сообщил о создании в республике добровольческого отряда «Боотур». Эллэй Боотур считается первопредком якутов. В состав формирования входят водители, механики, наводчики ПВО и пулеметчики.



«Главный принцип, который мы здесь формируем, — землячество…», - заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко о создании отряда «Тигр». Подготовка его бойцов проводится на базе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.



«Задумка такова, что батальоны должны быть сформированы только из уроженцев Татарстана, чтобы они встали в строй плечом к плечу, знали друг друга, вместе шли и выполняли поставленные задачи», — пояснял принцип формирования батальонов «Алга» и «Тимер» начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани майор Евгений Токмаков.



У татарских батальонов есть собственный Telegram-канал, где они публикуют агитационные видеоролики.



«Я Алексей. Каждый день работаю в поле в своем родном Волжске», — рассказывает в одном из них доброволец, садящийся в БМП.



«Я Булат, IT-специалист из Нижнекамска. Разрабатываю программы для крупных компаний города», — сообщил другой.



В Пермском крае формируются мотострелковая рота «Парма» (90 человек) и танковый батальон «Молот» (около 160 человек). Танковый батальон имени Кузьмы Минина создается в Нижегородской области. Амурская область собирает мотострелковый батальон «Амурский», который, как предполагается, будет состоять из 400–500 человек. В Ленинградской области объявлен набор в артиллерийские дивизионы «Невский» и «Ладожский». А в Тюменской области заявили о формировании сразу трех подразделений с разными специализациями: саперного батальона «Тобол», роты снайперов «Тайга» и артиллерийского дивизиона «Сибирь».



Два мотострелковых батальона подготовила для СВО Башкирия. Глава республики Радий Хабиров сообщил, что общая численность двух батальонов превышает 800 человек.



В Краснодарском крае добровольческие отряды формируются на основе Кубанского казачьего войска. Ранее там уже был создан отряд имени атамана Черноморского казачьего войска Захария Чепиги и отряд «Кубань». Всего в СВО участвуют около 1,2 тыс. казаков.



На сайте Союза казаков-воинов России и зарубежья появилась информация о реорганизации казачьего отряда «Дон» в бригаду и о присоединении к нему батальона «Терек». В состав новой бригады должны также войти «Кубань» и подразделение «Енисей». Ранее сообщалось об участии в СВО казачьих подразделений «Ермак» и «Таврида».



Добровольцы подписывают договоры с Минобороны РФ и получают официальный статус контрактников. Выплаты в регионах - разные. Так, в Омской области обещают, что после прибытия на территорию СВО зарплата контрактников составит минимум 130 тыс. руб. В других регионах называют цифры, превышающие 200 тыс. руб. А в Пермском крае добровольцам и вовсе обещают, что они будут получать не менее 300 тыс. руб. в месяц. Региональные власти, в свою очередь, готовы на разовые выплаты (от 100 тыс. рублей). Кроме того, контрактникам положены различные выплаты за успешное ведение боевых действий и суточные в 8 тыс. руб. «за каждый день наступления». Региональные доплаты предусмотрены и в случае гибели добровольцев. Так, в Башкирии их семьям обещают по 12,3 млн руб.



