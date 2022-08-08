ВСУ несут тяжёлые потери и постепенно теряют свои позиции на Донбассе, НОАК проводит учения вокруг Тайваня, а ВВС США – на Аляске

Аргументы Недели → Армия 13+

8 августа 2022, 10:32 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

За неделю боёв ВСУ потеряли около 10 тыс. военнослужащих, два самолёта, 42 беспилотника, один зенитный ракетный комплекс, 47 бронемашин, восемь реактивных систем залпового огня, 39 систем ствольной артиллерии и миномётов, и 135 единиц специальной военной автомобильной техники. Кроме того, уничтожено более десятка крупных украинских складов боеприпасов, поставленных западными странами. Незначительные потери в технике говорят о том, что её у ВСУ осталось не так уж много. По сути, украинская армия уже воюет пехотой без прикрытия артиллерией и авиацией. Это влияет на низкое состояние боевого духа украинских бойцов. В рядах ВСУ участились случаи дезертирства.



Плохая организация взаимодействия в рядах ВСУ приводит к участившимся случаям гибели украинских солдат от дружественного огня. С фронта поступает информация о тяжёлых боях на Донбассе, практически на всех пунктах от Северска до Марьинки. Также поступают данные о наступлении российских войск на Николаевском направлении. К тому же, пресса как отечественная, так и западная, включая блогосферу, уже на полном серьёзе рассуждает о возможной военной помощи России со стороны Северной Кореи. Сообщается о возможном направлении на Украину до 100 тыс. военных из КНДР для ведения боевых действий на стороне России.



После визита Нэнси Пелоси на Тайвань, НОАК непрерывно проводит военные учения вокруг острова, в которых задействованы войска восточного Командования, корабли и авиация трёх китайских военных флотов. Вооружённые силы КНР отрабатывают захват острова и имитируют удары по нему ракетами воздушного базирования с дальних бомбардировщиков.



Практически в течение всей прошедшей недели ВВС США с участием Австралии проводили военные учения авиации и средств ПВО на Аляске. В манёврах Red Flag-Alaska 22-3 задействовано около 2200 военнослужащих, 115 самолетов (F-35, F-16, EA-18G Growler, F/A-18E/F Super Hornet, E-7) из 25 различных авиационных формирований ВВС, ВМС США, а также Австралии.



На минувшей неделе стало известно, что в ВВС армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) создали «облачную» 144-ю эскадрилью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – отдельное подразделение, которое будет обеспечивать сетевую разведку в интересах израильских вооружённых сил. Эскадрилья базируется на авиабазе Хацор. На ее вооружение поступают новейшие беспилотники типа «Спарк», которые содержат облачную платформу Storm Clouds управления дронов, с элементами искусственного интеллекта. Планируется, что это подразделение значительно повлияет на организацию и ведение боевых действий в мультидоменном пространстве. Кстати, идею создания не только беспилотных, но и смешанных эскадрилий, уже воплощают в жизнь вооружённые силы многих стран. Например, в Дании уже есть такие, и в состав беспилотных эскадрилий набирают геймеров.



Военно-аналитический американский центр стратегического исследования RAND пришёл к неутешительным выводам о возрастании угрозы ядерной войны. Причём виновником тому является Запад с его агрессивной политикой по отношению к России. Об этом стало известно на прошедшей неделе. Американские исследователи указывают, что возможность столкновения российских войск с армией одной из стран НАТО на территории Украины слишком велика. Это могут быть военные из Польши, Румынии и стран Балтии. Эскалация боевых действий после такого столкновения, по мнению RAND, может привести к применению Москвой тактического ядерного оружия.



Осознавая это Брюссель продолжает нагнетать обстановку на восточных рубежах Евросоюза. Мало того, что НАТО увеличивает количество и качество военных учений антироссийской направленности. Альянс намерен довести численность сил быстрого реагирования на востоке до 300 тыс. штыков. Тем самым, по сути, НАТО формирует свой восточный фронт (такое в истории мы уже проходили не раз). Естественно, что Москва не может спокойно взирать на всё немыслимые даже в годы «холодной войны» агрессивные потуги Североатлантического блока. Кое-какие шаги уже предприняты. Напоминаем, что в настоящее время подразделения РВСН РФ несут службу по усиленному варианту и находятся в состоянии высокой боевой готовности.



