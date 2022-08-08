ВСУ несут тяжёлые потери и постепенно теряют свои позиции на Донбассе, НОАК проводит учения вокруг Тайваня, а ВВС США – на Аляске

За неделю боёв ВСУ потеряли около 10 тыс. военнослужащих, два самолёта, 42 беспилотника, один зенитный ракетный комплекс, 47 бронемашин, восемь реактивных систем залпового огня, 39 систем ствольной артиллерии и миномётов, и 135 единиц специальной военной автомобильной техники. Кроме того, уничтожено более десятка крупных украинских складов боеприпасов, поставленных западными странами. Незначительные потери в технике говорят о том, что её у ВСУ осталось не так уж много. По сути, украинская армия уже воюет пехотой без прикрытия артиллерией и авиацией. Это влияет на низкое состояние боевого духа украинских бойцов. В рядах ВСУ участились случаи дезертирства.
Плохая организация взаимодействия в рядах ВСУ приводит к участившимся случаям гибели украинских солдат от дружественного огня. С фронта поступает информация о тяжёлых боях на Донбассе, практически на всех пунктах от Северска до Марьинки. Также поступают данные о наступлении российских войск на Николаевском направлении. К тому же, пресса как отечественная, так и западная, включая блогосферу, уже на полном серьёзе рассуждает о возможной военной помощи России со стороны Северной Кореи. Сообщается о возможном направлении на Украину до 100 тыс. военных из КНДР для ведения боевых действий на стороне России.
После визита Нэнси Пелоси на Тайвань, НОАК непрерывно проводит военные учения вокруг острова, в которых задействованы войска восточного Командования, корабли и авиация трёх китайских военных флотов. Вооружённые силы КНР отрабатывают захват острова и имитируют удары по нему ракетами воздушного базирования с дальних бомбардировщиков.
Практически в течение всей прошедшей недели ВВС США с участием Австралии проводили военные учения авиации и средств ПВО на Аляске. В манёврах Red Flag-Alaska 22-3 задействовано около 2200 военнослужащих, 115 самолетов (F-35, F-16, EA-18G Growler, F/A-18E/F Super Hornet, E-7) из 25 различных авиационных формирований ВВС, ВМС США, а также Австралии.
На минувшей неделе стало известно, что в ВВС армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) создали «облачную» 144-ю эскадрилью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) – отдельное подразделение, которое будет обеспечивать сетевую разведку в интересах израильских вооружённых сил. Эскадрилья базируется на авиабазе Хацор. На ее вооружение поступают новейшие беспилотники типа «Спарк», которые содержат облачную платформу Storm Clouds управления дронов, с элементами искусственного интеллекта. Планируется, что это подразделение значительно повлияет на организацию и ведение боевых действий в мультидоменном пространстве. Кстати, идею создания не только беспилотных, но и смешанных эскадрилий, уже воплощают в жизнь вооружённые силы многих стран. Например, в Дании уже есть такие, и в состав беспилотных эскадрилий набирают геймеров.
Военно-аналитический американский центр стратегического исследования RAND пришёл к неутешительным выводам о возрастании угрозы ядерной войны. Причём виновником тому является Запад с его агрессивной политикой по отношению к России. Об этом стало известно на прошедшей неделе. Американские исследователи указывают, что возможность столкновения российских войск с армией одной из стран НАТО на территории Украины слишком велика. Это могут быть военные из Польши, Румынии и стран Балтии. Эскалация боевых действий после такого столкновения, по мнению RAND, может привести к применению Москвой тактического ядерного оружия.
Осознавая это Брюссель продолжает нагнетать обстановку на восточных рубежах Евросоюза. Мало того, что НАТО увеличивает количество и качество военных учений антироссийской направленности. Альянс намерен довести численность сил быстрого реагирования на востоке до 300 тыс. штыков. Тем самым, по сути, НАТО формирует свой восточный фронт (такое в истории мы уже проходили не раз). Естественно, что Москва не может спокойно взирать на всё немыслимые даже в годы «холодной войны» агрессивные потуги Североатлантического блока. Кое-какие шаги уже предприняты. Напоминаем, что в настоящее время подразделения РВСН РФ несут службу по усиленному варианту и находятся в состоянии высокой боевой готовности.
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