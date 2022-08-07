Киев вынужден направлять на передовую необученных новобранцев и раненых, не прошедших курс реабилитации

Аргументы Недели → Армия 13+

7 августа 2022, 15:47

Фото: Минобороны РФ

В Артёмовске ракетами класса воздух-поверхность ВКС РФ уничтожено до 130-ти военнослужащих и восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники 72-й механизированной бригады ВСУ. А в Дзержинске аналогичным способом были уничтожены до 70-ти военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и четыре единицы автомобильной техники гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также и в Харькове под огнём дальней авиации ВКС на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада погибли свыше ста националистов. На это счёт потерь ВСУ за сутки не закончился. Фронтовая и штурмовая авиация, артиллерия и ракетные войска ВС РФ подвергли обстрелам ещё 173 места сосредоточения живой силы и техники противника. Можно предположить, что общие потери неприятеля в средне вновь превысили 1000 человек.

Киев не успевает восполнять утраты в живой силе, поскольку мобилизация идёт со срывами из-за нежелания украинцев воевать. Руководство ВСУ вынуждено досрочно отправлять на передовую неподготовленных новобранцев, которые проходят начальный курс обучения солдата в центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений.

Артиллерией, ракетными войсками, фронтовой и армейской авиацией ВС РФ за сутки уничтожены: пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики, пять складов боеприпасов, в том числе склад боеприпасов, оборудованный в одном из цехов «Свято-Ильинского машиностроительного завода» в районе Дачного в ДНР.

Также полностью ликвидирован арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО.

В рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода РСЗО «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод орудий «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районах населенных пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.