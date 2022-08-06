НОАК продлит учения до 15 августа

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6 августа 2022, 18:09 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Китайские военные продолжают манёвры по условному блокирования Тайваня и уничтожению его вооружённых сил, а также условных контингентов США и их союзников, «оказывающих» военную поддержку Тайбэю.

Командование НОАК сообщило, что приступает ко второй фазе манёвров, которая продлиться до 15 августа. Также в Пекине заявляют, что Вашингтон пока ещё не почувствовал на себе последствия безрассудного визита бабушки Нэнси в Тайбэй, но скоро ощутит их во всех силе.

Попытки военного ведомства США связаться с командованием НОАК не увенчались успехом. Пекин не желает ничего обсуждать с янки после полученной оскорбительной пощёчины. Ситуация постепенно накаляется несмотря на то, что американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган» удалилась от прежнего места прибывания и от Тайваня на несколько сот морских миль.

Власти США и Японии по другим канала потребовали от Пекина немедленно прекратить военные манёвры, фактически блокирующие Тайвань. Но никакого ответа не последовало. До какой степени руководство КНР будет взвинчивать обстановку – неизвестно. На какие военные шаги ещё пойдёт НОАК также сложно предсказывать. Но, однозначно так просто всё не закончится. Ракеты продолжат взрываться вокруг острова, и авиация и военные корабли продолжат его блокировать пока Пекин не сочтёт инцидент исчерпанным. Учитывая тяжесть оскорбления, нанесённого визитом Пелоси в Тайбэй, можно предвидеть, что китайские военные пока только разминаются.

Вашингтон ещё не раз поалеет что позволил этой сумасбродной старухе совершить столь недальновидный поступок. Теперь стоит вопрос, как будет реагировать Америка на демарши Китая. Есть вариант, что Вашингтон пойдёт на примирение. Но, также возможен и обратный вариант, когда конфронтация будет только нарастать и каждая из сторон попытается решить проблему в свою пользу путём давления экономического, политического и наконец – военного.