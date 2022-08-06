Участники боёв отмечают, что оборона ВСУ трещит по швам

Аргументы Недели → Армия 13+

6 августа 2022, 15:56 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

ВСУ продолжают накапливать силы на Херсонском направлении в надежде все же нанести здесь удар войсками и смять южный сектор российской армии. Однако этим планам мешают свершиться артиллерия и авиация ВС РФ. По данным Минобороны России под огнём канониров ВС РФ в ходе всего одного артналёта в районе Белогорки погибли свыше 400 бойцов 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Также удар авиации пришёлся на боевые порядки 105-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ близ Андреевки, Лозового и Долгового. В результате уничтожено более 70 националистов и около 150 получили ранения.

Продолжается охота за иностранными наёмниками, 80 из них было уничтожено за прошедшие сутки в Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России.

Такая жёсткая статистика массовой гибели от российской артиллерии обескураживает украинских солдат. Стали учащаться случаи, когда они покидают передовую целыми подразделениями или отказываются идти в наступление, как это случилось только что в Николаевской области с подразделениями 59-й мотопехотной и 61-й пехотно-егерской бригад, а также 35-й бригады морской пехоты, и дезертируют.

Тем временем в районе Артёмовска, Славянска, Краматорска и Авдеевки российские войска продолжают крушить оборону противника при поддержке фронтовой и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии. Накануне был накрыт платным огнём командный пункт (КП) 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Дружковки Донецкой Народной Республики. Под обстрелом российских огневых средств оказались живая сила и военная техника ВСУ в 135-и районах сосредоточения.

Уничтожено: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов близ Трудового и Соледара Донецкой Народной Республики. В Запорожье ликвидирован украинский склад ГСМ с запасами дизельного топлива более 50-ти тысяч тонн, предназначенный для военной техники оперативной группировки войск ВСУ «Днепр».

В районе Харькова уничтожен украинский взвод, в состав которого входили реактивные системы залпового огня «Ольха» и американские «HIMARS». Также в ходе контрбатарейной борьбы российские канониры подавили ответным огнём пять взводов РСЗО «Град», три взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», артиллерийский взвод орудий «Гиацинт-Б» и четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-30.

Эти потери ВСУ понесли практически по всей линии фронта. Российская артиллерия буквально перепахала украинские позиции в Авдеевке, Соледаре, Северске, Серебрянке, Артёмовске, Новгородском, Георгиевке, Великой Новосёлке и в Шнурках Донецкой Народной Республики, а также в Калиновке и Добром Николаевской области.

По всему видно, что командование ВС РФ приняло план уничтожения группировок противника на Донбассе и на Николаевско-Криворожском участке фронта. Участники боёв отмечают, что оборона ВСУ трещит по швам под Славянском и Краматорском, близ Артёмовска и Авдеевки. На Херсонском направлении россияне не дают противнику поднять головы и раз за разом срывают его планы провести здесь хотя бы демонстрацию наступления.

Стало известно, что ещё один российский военный лётчик на фюзеляже своего самолёта нарисовал красную звезду, предварительно сбив в воздушном бою украинский штурмовик Су-25 близ Солнцева Кировоградской области. Другой Су-25 ВВСУ был уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны в районе Радгоспного Херсонской области. Более того, российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе сбито: восемь беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1693 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4259 танков и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3270 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4739 единиц специальной военной автомобильной техники.

Эксперты отмечают невиданную до СВО массовость использования беспилотной авиации в военных действиях. Это, кстати, хорошо видно из вышеприведённой статистики. Похоже, что в войнах уже ближайшего будущего значение и роль дронов будут значительно увеличиваться.