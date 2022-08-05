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Аргументы Недели Армия 13+

Последствия визита Пелоси на Тайвань ещё не наступили, их приближение пугающее

, 19:30 , Специальный корреспондент

Последствия визита Пелоси на Тайвань ещё не наступили, их приближение пугающее
фото НОАК

ВВС Народно-освободительной армии Китая используют тяжёлые БПЛА дальнего радиуса действия, чтобы блокировать Тайвань со стороны Тихого океана или северо-западной части Филиппинского моря. В настоящее время можно говорить, что остров блокирован Вооружёнными силами КНР полностью.

Телеграм-канал сообщает, что корабли и самолеты ВМС и ВВС НОАК пересекли «центральную линию пролива». Вооружённые силы КНР проводят масштабные манёвры, последствия которых трудно предсказать. Они в любой момент могут обернуться реальными военными действиями. Ожидается, что в следующим этапе учений будут задействован два ударные авианосные группы и состав практически всех флотов ВМС НОАК для завоевания полного господства как в небе, так и на море.

Источник уточняет, что 5 августа два авианосца ВМС НОАК «Шаньдун» и «Ляонин» с сопровождающими их оперативно-тактическими группами развернутся в боевые порядки южнее и севернее Тайваня. В то же время атомные подводные лодки НОАК войдут в предначертанные им позиционные районы для оказания поддержки авианосцам в проливе Баши и в Восточно-Китайском море.

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