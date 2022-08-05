В Сеть продолжает поступать информация о готовности войск КНДР принять участие в СВО на Украине на стороне России

Аргументы Недели → Армия 13+

5 августа 2022, 19:13 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Телеграм-каналы сообщают, что лично председатель Государственного совета КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын предложил уже России в качестве военной помощи отправить в зону действия специальной военной операции на Украине до 100 тысяч своих добровольцев-военнослужащих.

Пока не уточняется, военнослужащие каких военно-учётных специальностей могут оказаться в списке 100-тысячного добровольческого военного контингента из КНДР. Также нет подтверждения по официальным каналам о том, что такое предложение было сделано. И естественно, нет никакой ответной реакции российской стороны.

Однако эксперты отмечают, что весьма вероятно командование ВС КНДР наверняка захочет дать боевую практику своим сухопутным войскам и конечно же - корейскому спецназу, о котором ходят легенды. Ещё раз повторю, что вся информация о возможности участия северокорейских войск в СВО на Украине освещается на уровне предположения. И ещё надо понимать, что, если такое решение реально будет принято сегодня или завтра, для подготовки его воплощения в жизнь понадобиться значительное время от месяца и более. Переброска столь многочисленные войск с Дальнего Востока в центр Европы с техникой, вооружением, боеприпасами и прочими средствами – дело не простое. Использованием только авиатранспорта его не решить. То есть, самое раннее, корейские военные могут оказаться на Украине (при условии достоверности данной информации и принятии Москвой предложения КНДР в настоящее время) только к концу сентября – середине октября, и конечно же если это предложение поступило скажем два -три месяца назад и тут же было принято Москвой обсуждаемые нами даты заметно сдвинутся влево.

Кстати, в сети также появилась информация о том, что китайская военная техника и вооружение были замечены в районе населённого пункта Алексеево-Лозовское в Ростовской области, это недалеко от границы ДНР. Однако источник, опубликовавший данное сообщение, тут же оговорился, что это связано с подготовкой к проведению Международных армейских игр 2022 года. Мне кажется, такое объяснение всех должно устроить.