Беспилотники показали свою незаменимость в боевых действиях

Аргументы Недели → Армия 13+

5 августа 2022, 16:11 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

фото компании «Байрактар Макина»

Боевые действия на Украине имеют существенное отличие от таковых, происходивших в скажем в Сирии, Нагорном Карабахе или в Афганистане. Суть в том, что здесь, впервые в истории войн, наблюдается массовое использование беспилотников и оно по мере продолжения конфликта только нарастает. Стороны стремятся также увеличить использование так называемых барражирующих боеприпасов.

Украина применяет в основном импортированные беспилотные летательные аппараты, но и продолжает пользоваться тем, что ей досталось от Советского Союза. Помимо стареньких, но тем не менее реактивных Ту-141, Незалежная кое-что клепает «на коленях» и активно использует коммерческие недорогие БПЛА. Основу беспилотного парка ВСУ составляют турецкие машины. Блогеры подсчитали только численность «Байрактаров» в распоряжении украинских военных. По выясненным из открытых источников данным Киев заключил контракт с турецкой компанией Baykar Makina на поставку 60 беспилотников. Сейчас в распоряжении командования ВСУ находятся 40 машин и четыре пункта управления. Все они распределены между ВВС, ВМСУ и военной разведкой. Главными целями для ВС РФ должны однозначно быть именно пункты управления, после их уничтожения беспилотники станут практически бесполезными.

В свою очередь Россия так же пользуется дронами, причём это в основном наработки последних десятилетий, свои конструкции и копии с зарубежных образцов. Также отмечаются случаи (попавшие в открытые источники) применения так называемых барражирующих боеприпасов. Правда их использование пока нельзя назвать массовым, но всему своё время.

Британское военное руководство сделало для себя вывод, на основе наблюдения за ходом военных действий на Украине, о том, что пилотируемую авиацию (на которую до сих пор делают ставку в США и НАТО) использовать не удастся из-за возросшего качества российских зенитных-ракетных систем. По прикидкам Лондона силы ПВО ВС РФ в состоянии очень быстро, в короткие сроки (от пары недель до нескольких месяцев- всё зависит от того, как США и НАТО будут использовать свою пилотируемую авиацию) свести весь самолётный парк ВС Америки и Североатлантического альянса к нулю. Поэтому уже на протяжении как минимум полутора десятилетий ведётся работа по использованию роящихся масс беспилотников в качестве замены пилотируемой боевой авиации.

Можно сказать, что в значительной мере эта концепция сейчас обкатывается на Украине. Стоит справедливости ради отметить, что сторонам катастрофически на хватает БПЛА. Украинские войска зависят от иностранных поставок. А Россия пока не может наладить производство дронов нужных типов в нужном количестве. Недавно появилась информация, что Иран поставил партию ударных тяжёлых дронов ВС РФ. Также поступило сообщение о якобы высказанном на самом высоком уровне предложении закупать для российских военных у Турции, её хвалёные «Байрактары». Чем это закончится прогнозировать сложно. Даже нет смысла делать упор на слова руководителя турецкой компании, производящей эти машины, что мол он никогда не поставит их России, поскольку уже сотрудничает с Украиной. В делах войны и мира, как известно, лучше всего никогда не говорить: «Никогда…».

То, что интерес к беспилотникам будет только нарастать – сомневаться не стоит. Здесь даже соображения, связанные с сохранением жизней лётчиков – не главное. Дело в том, что при современном развитии систем ПВО и примерном равенстве по характеристикам и боевым возможностям ВВС вероятных противников (скажем - Росси и НАТО) парки самолётов пилотируемой авиации сторон будут таять на глазах. Современные высокотехнологичные дорогие в изготовлении и обслуживании самолёты не удастся строит столь быстро, чтобы восполнять потери. К примеру, в годы Второй мировой войны именно простота производства позволяла клепать самолёты той эпохи с огромной скоростью и потери были не так чтобы очень чувствительны. А в современных условиях они будут катастрофическими. Кстати, может быть есть необходимость начать производство самолётов времён ВОВ в беспилотном варианте, их характеристики- скорость, манёвренность, грузоподъёмность будут лучше, чем у современных БПЛА?