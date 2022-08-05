В Харьковской области укро-нацисты и иностранные наёмники открыли огонь по мирному населению, есть раненые

Аргументы Недели → Армия 13+

5 августа 2022, 15:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Судя по информации Минобороны РФ, украинские войска продолжают нести тяжёлые потери и наблюдается надлом в системе обороны ВСУ. Поставки вооружений западного образца существенно не влияют на ход событий на линии фронта. Более того, ВСУ постепенно теряют способность к сопротивлению.

Минобороны РФ сообщает, что российская дальняя авиация атаковала ракетами класса «воздух-поверхность» расположение двух гаубичных дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области. Уничтожено до 150-ти военнослужащих, две американские гаубицы М777 и до полутора тысяч боеприпасов к ним, шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350-ти снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», а также семь беспилотных летательных аппаратов. Ранее независимые источники информировали, что Запорожская группировка ВСУ получила подкрепление и готовится к наступлению в южном направлении. Об этом же говорили и многие украинские политики в Киеве. Однако военные экспертов указывают что у ВСУ нет в достаточном количестве сил и средств для наступательных действий. В частности, член президиума АВН РФ генерал -лейтенант Сергей Чварков пояснил газете «Аргументы недели», что украинские войска испытывают острую нехватку артиллерийских и других боеприпасов, у них нет возможности прикрыть наступление своих сил авиацией и средствами ПВО, также нет достаточных запасов ГСМ и парк боеготовой бронетехники и транспортных средств слишком мал для масштабных наступательных действий.

Увеличивается число столкновений между мирным населением и украинскими военными. В Шестаково и Верхнем Салтове Харьковской области бойцы 92-й механизированной бригады ВСУ попытались выселить местных жителей из их домов, для размещения иностранных наёмников, а на приусадебных участках – боевую технику и артиллерию. Это действие спровоцировало протестное выступление мирных жителей. Украинские националисты и иностранные наёмники открыли по ним огонь и ранили как минимум девять человек. Случай далеко не единичный. В самом Харькове горожане не раз протестовали против размещения украинскими солдатами артиллерийских орудий во дворах жилых домов.

По информации МО РФ за минувшие сутки фронтовая и армейская авиация ВКС России ракетные войска и артиллерия ВС РФ накрыли огнём четыре пункта управления, живую силу и военную технику ВСУ в 182-х районах, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Константиновки и Артёмовска. Досталось и позициям 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артёмовск, и 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики, а также пункту временной дислокации формирования националистов в районе населенного пункта Выводово Днепропетровской области.

В ходе контрбатарейной борьбы близ Дзержинска, Новгородского и Николаевки Донецкой Народной Республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе Чугуева Харьковской области выведен из боевого состояния взвод РСЗО «Град». Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4716 единиц специальной военной автомобильной техники.