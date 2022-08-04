США разыгрывают с Тайванем украинский сценарий

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4 августа 2022, 14:50 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Отставные американские разведчики всё громче и чаще говорят о том, что Китай вторгнется на Тайвань до 2025 года, утверждают экс-сотрудники разведки США. Как известно – разведчики бывшими не бывают. И ситуация вокруг Тайваня до боли напоминает ту, что творилась перед началом специальной военной операции ВС ФР на Украине. Также упорно американское разведсообщество предрекало начало боевых действий между Москвой и Киевом.

В США сейчас многие прикидывают, когда откроется «окно возможностей» для начала вооружённого конфликта между КНР и её мятежной провинцией. В частности, телевизионный канал Fox News со слов своих собеседников из числа двух высокопоставленных отставных американских разведчиков сообщает, что Китай начнет войну с Тайванем между ноябрем 2022 года и осенью 2024 года. Всё должно произойти в течение 18 месяцев после прошествия XX съезда КПК в ноябре этого года.

Бывший руководитель Индо-тихоокеанского командования ВС США Филипп Дэвидсон считает, что наиболее благоприятный момент может возникнуть на более долгом отрезке времени: между съездом КПК и началом 2025 года.

При этом американские аналитики и отставные военные оцениваю возможности США защищать Тайвань, как очень скромные. По мнению одного из сотрудников администрации экс-президента Трампа Америка сейчас слаба, как никогда и у неё есть более насущные проблемы связанные с обузданием преступности в стране и борьбе с незаконной эмиграцией из Мексики. А ярким примером слабости США стало позорное бегство из Афганистана. Кстати, он же обмолвился, что Вашингтон учёл свою слабую позицию и обошёлся трусливыми санкционными полумерами вместо решительных действий против России. Скорее всего, это сказано с прицелом на грядущую предвыборную кампания нового президента США, но, к его словам всё же стоит прислушаться, чтобы четче представлять себе позицию Трампа по отношению к внешней политике Москвы. Этот же человек заявил о том, что Пекин видит слабость Америки и может воспользоваться этим.

Однако данные информационные вбросы в первую очередь необходимо рассматривать как часть гибридных военных действий США против Китая. Достаточно вспомнить, как Штаты подталкивали Россию и Украину к вооружённому конфликту. В отношении Москвы указывалось, на протяжении полутора лет, что та со дня на день начнёт боевые действия против Киева. Одновременно оказывалось беспрецедентное давление на Зеленского, чтобы тот приступил к силовому возврату Донбасса в состав Украины. В результате, звёзды сошлись к 24 февраля 22 года, примерно за две недели до начала операции ВСУ по захвату Донбасса и проведению кровавых карательных акций против его населения.

Судя по всему, такую же (точнее похожую) стратегию «сталкивания противников лбами» Вашингтон избрал по отношению к Пекину и Тайбэю. Помимо информационных вбросов о начале вооружённой конфронтации между ними, США организуют провокации на очень высоком уровне, поддерживая сепаратистские силы Тайваня. Возможно, дело этим не ограничится. Можно предвидеть, что нынешнее проамериканское руководство острова предпримет силовые акции против прокитайских политиков и простых граждан Тайваня, и сделает всё, чтобы одержать победу на предстоящих в 2024 году президентских выборах.

Поэтому вероятно американские отставные лица предсказывают появления окна возможности начала вооружённого конфликта именно к 2024 году. Берусь предположить, что КПК со своей стороны предпримет максимум усилий для победы на выборах прокитайской партии «Гоминьдан» и ещё до их начала сможет с большой точностью прогнозировать результат.