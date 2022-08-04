Американские аналитики заявляют о возросшей угрозе ядерной войны

Аргументы Недели → Армия 13+

4 августа 2022, 13:39 Юрий Кнутов

Фото: из архива автора

В конце июля 2022 года был опубликован очередной доклад RAND corporation, который посвящен возможному началу ядерной войны между Россией и странами НАТО. Отличительная особенность последнего доклада состоит в том, что в нем даются прямые рекомендации, как усилить военное давление на Россию и при этом не спровоцировать ответный ядерный удар. По сути, авторы доклада определили «красные линии», за которые Запад не должен открыто заходить, чтобы не спровоцировать Россию на применение тактического ядерного оружия.

Аналитики американского стратегического исследовательского центра пришли к неутешительному выводу, что угроза ядерной войны за последнее время значительно возросла. Свое заключение RAND corporation делает на основе роста недовольства Москвы жесткой политикой Запада.

В докладе отмечается, что большой спектр санкций, которые уже введены против России, а также масштабные поставки натовского оружия Киевскому режиму существенно влияют на российскую экономику.

По мнению авторов доклада в Кремле хорошо осознают, что рано или поздно на территории Украины может произойти прямое столкновение российских Вооруженных сил с одной из армий НАТО (вероятнее всего Польши, стран Прибалтики или Румынии – Ю.К.), что вынудит Москву принять ответные меры, в том числе применить тактическое ядерное оружие.

Рост поставок странами Запада тяжелых наступательных вооружений на Украину способен подтолкнуть Россию на радикальное решение - нанести ответные удары по логистическим центрам в соседних с Украиной странах. По мнению авторов доклада, сделать это проще и эффективнее с помощью тактического ядерного оружия.

Аналитики RAND corporation также предлагают Западным СМИ связать возможный подъем протестного движения в России с ухудшением социально-экономического положения населения страны. В свою очередь Москва справедливо рассматривает возможный рост оппозиционных настроений в российском обществе как прямое вмешательство агентов влияния Запада.

Недовольство Кремля действиями разведок стран НАТО также может вынудить руководство России нанести ядерный удар по центрам принятия решений за рубежом.

В докладе RAND corporation косвенно признается, что важную роль в росте угрозы применения тактического ядерного оружия играют провокационные действия блока НАТО. В первую очередь, это касается увеличения численности натовских войск развертываемых у российских границ, а также масштабное участие сил альянса на стороне Киевского режима. После Мадридского саммита НАТО стало известно, что Брюссель планирует в 2023 г. увеличить Силы быстрого реагирования до 300 тыс. человек и развернуть их на Восточном фланге блока недалеко от границ с Россией.

За последнее время резко возросло количество военнослужащих НАТО, которые под видом наемников или членов ЧВК воюют на стороне Киевского режима. Буквально на днях представитель Главного управления минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил СМИ, что военная помощь Незалежной со стороны Польши достигает 90%. Заявление высокопоставленного украинского генерала подтверждает непосредственное и активное участие одной из стран НАТО в военных действиях против России. Если смотреть на ситуацию с точки зрения международного права, то де факто это означает военные действия Североатлантического альянса против Российской Федерации на территории Украины.

Стремясь открыто не провоцировать Россию, RAND corporation рекомендует избегать открытого развертывания войск НАТО у российских границ. Что касается массовой отправки военнослужащих альянса на Украину, то ее необходимо, по мнению американских экспертов, избежать. В противном случае Москва вынуждена будет нанести упреждающий удар.

По мнению авторов доклада, Запад не должен допускать в СМИ масштабную компанию с призывами наказать Россию и начать против нее войну. Аналитики стратегического исследовательского центра также рекомендуют не допускать прямых призывов к силовым действиям против Российской Федерации. По их мнению, следует избегать заявлений о смене политической власти в России. Развертывание войск НАТО должно происходить постепенно и по возможности скрытно, чтобы, как говорится в докладе, не вызвать «ложного впечатления о подготовке к наступательным действиям». Особенно это касается ракетного оружия средней и большой дальности. Кроме того, RAND corporation рекомендует рассредоточивать и тщательно маскировать места хранения оружия и боеприпасов, предназначенные для Украины.

Последняя рекомендация вызывает много вопросов. Главный из них, а для ВФУ ли предназначены все те современные вооружения, которые Североатлантический альянс сейчас потоком направляет Киевскому режиму? Содержание доклада RAND corporation позволяет предположить, что это оружие может быть использовано военнослужащими блока НАТО в случае открытого вторжения сил альянса на территорию Украины.

Еще один наиболее вероятный сценарий, который может лечь в основу начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, аналитики RAND corporation назвали «эскалационная спираль». Согласно ему незначительные военные шаги с той или иной стороны и ответные меры другой стороны могут привести к началу военных действий с последующим использованием тактического ядерного оружия. Начаться «эскалационная спираль» может опять же из-за событий на Украине. Чтобы по возможности избежать «эскалационной спирали» в США разработана стратегия по быстрому выходу из военного конфликта с использованием тактического ядерного оружия. Главная задача Вашингтона - не допустить перерастания военной конфронтации в глобальную ядерную войну.

Руководство России хорошо осознает провокационный характер действий США, стран НАТО и ЕС. Именно поэтому Президент России В.В. Путин в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) подчеркнул: «Ядерная война не должна быть развязана, в ней не будет победителей».

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран – участниц ДНЯО заявил, что США будут рассматривать возможность применения ядерного оружия лишь в экстремальной ситуации и с целью защиты американских жизненных интересов и их союзников.

Хорошо известно, что Вашингтон считает зоной своего влияния весь мир, а это означает большую вероятность применения тактического ядерного оружия Пентагоном в тех местах, которые Соединенные Штаты посчитают для себя наиболее важными.

Отсюда крайняя необходимость для России иметь высокоэффективные Стратегические силы сдерживания, основу которых в недалеком будущем составят МБР «Сармат», гиперзвуковые ракеты «Циркон», атомные подводные лодки специального назначения типа «Белгород» с беспилотными подводными аппаратами типа «Посейдон» и другое современное оружие.