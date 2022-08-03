Украинские чиновники говорят о начале наступления российских войск на Николаев и Кривой Рог

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3 августа 2022, 18:10 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что ВС РФ концентрируют войск и средства на Заднепровском участке фронта, для наступательных действий в Криворожском направлении. Ранее об этом же говорил руководитель ВГА Николаевской области, только целью наступления российских войск он называл – Николаев.

Оба украинских чиновника указывают, что командование группировки ЮГ ВС РФ сосредоточило большие силы в южном секторе специальной военной операции для наступления на Николаев и Кривой Рог. Ранее киевский пропагандист Арестович заявил, что командование ВС РФ сконцентрировало 30 БТГ в районе Херсона с целью наступления на Кривой Рог и Николаев.

Сейчас указывает, что на Николаево-криворожском участке фронта уже начались россиянами активные наступательные действия. Поясню, 30 БТГ — это примерно по численности 30 тыс. штыков, таких войск явно не хватит для наступления широким фронтом. Конечно же Россия с нетерпением ждёт освобождения от укро-нацистов Одесской и Николаевской области и выхода российских войск на границу Приднестровья. Но, как скоро начнётся это освобождение пока говорить сложно. Решается более насущная задача, связанная с полным освобождением Донбасса.