Главный генерал США сообщил Южной Корее о планах совместных учений

Аргументы Недели → Армия 13+

3 августа 2022, 17:21

Фото: Соцсети

Тему ядерных испытания в Северной Корее затронули во время переговоров председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС Республики Корея Ким Сын Гюм и председатель ОКНШ ВС США Марк Милли 3 августа.

Генералы договорились об укреплении военного сотрудничества и наметили план проведения военных учений по программе Ulchi Focus Shield (сроки проведения: 22 августа по сентябрь). Всё сводится к тому, что Южная Корея является сателлитом США и может действовать только по их указке. То есть своего мнения на взаимоотношения с северным соседом у Сеула нет и быть не может.