Шесть признаков того, что российская армия в скорой перспективе сокрушит ВСУ

Аргументы Недели → Армия 13+

2 августа 2022, 20:08 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

При анализе данных Минобороны РФ о ходе специальной военной операции отчетливо просматриваются признаки скорого крушения ВСУ. Если ситуация не изменится, то можно говорить, что счёт идёт не на годы, как указывают американские генералы, включая Марка Милли, а на месяцы. Никакая пропаганда не в состоянии залатать те дыры на фронте, которые сейчас имеет ВСУ.

В Марьинке российскими ракетами уничтожено до 50 бойцов 2-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ. В Николаеве примерно также уничтожено до 250 наёмников и более 20 единиц военной техники. В Мерефе и Чугуеве Харьковской области под огнём с воздуха погибло до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и превращено в металлолом большое количество военной техники. В Артёмовске при обстреле позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ отправились в мир иной более 130 националистов. Те, кто выжил (около 70 человек) бежали с передовой аж в Конотоп (в Сумской области). Там они были разоружены украинскими военными властями и обвинены в дезертирстве. Минобороны сообщает, что за сутки фронтовой и армейской авиацией ВКС РФ поражено: пять пунктов управления, места скопления живой силы и военной техники противника в 142-х районах.

Снова досталось по пятое число 36-ой бригаде морской пехоты в Николаеве и 92-й механизированной бригаде в Циркунах (Харьковской область). Уничтожено семь хранилищ боеприпасов, в основном передового базирования. Российская артиллерия перемалывает орудия и системы залпового огня противника. На этот раз уничтожены две батареи и расчёты пушек «Гиацинт», четыре батареи РСЗО «Град» и ещё девять батарей других орудий (каких – не уточняется).

Это указывает на возросшее качество в ВС РФ разведки целей и управлении огнём артиллерии и штурмовой авиации. Это – раз. Также вышеизложенная информация показывает на эффективность российского высокоточного оружия. Это - два.

Отмечается эффективная работа средств ПВО ВС РФ за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов, ранее сообщалось об уничтожении 34 пилотируемых боевых самолётах как в воздушном бою, так и зенитными средствами. Речь уже идёт о значительно качественном подъёме в действиях российских ВСК и ПВО, которые набирают бесценный боевой опыт. Это – три.

Российское командование отказалось от быстрого захвата территорий и перешло к классическому ведению войны на уничтожение армии противника, что даёт положительные результаты, сокращает до минимума собственные потери. Кроме того, несущая большой урон украинская армия практически уже утратила главные мотивационные рычаги для поднятия боевого духа своих войск, что сказывается на их моральном состоянии. Дезертирство в ВСУ ещё не приняло повального вида, но всё к тому идёт. Некачественно проведённая мобилизация уже практически выкачала все людские ресурсы на Украине. Под ружьё ставят стариков. Скоро очередь дойдёт и до детей? Не напоминает ли это последние дни третьего рейха? Это – четыре.

ВСУ из-за больших потерь потеряли возможность выводить планово свои формирования в тыл на отдых и пополнение. Усталость украинских войск сказывается на качестве ведения боевых действий и учащение случаев дружественного огня, это – пять.

Так 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады при отходе с передовых позиций в Песках попал под обстрел украинской артиллерии и практически был уничтожен. Налицо: отсутствие взаимодействия между пехотой и артиллерией на данном в ВСУ участке фронта. Ошибка передовых украинских корректировщиков артиллерийского огня. Ошибка командира батальона, который, судя по всему, вывел своё подразделение на заранее пристрелянный участок сосредоточенного огня артиллерии, находящейся в подчинении старшего начальника. Ошибка этого начальника, в том, что он не довел информацию о своих замыслах подчинённым командирам. Короче всё указывает на бардак в украинских войсках и слабой квалификации командиров. Это – шесть.

Поставки Америкой и её сателлитами оружия Украине не в состоянии изменить ситуацию, поскольку всё вышесказанное является определяющим в данных военных действиях, на данный момент времени. Украинские солдаты не успевают овладеть поступающим в их распоряжение оружием западного образца на должном уровне. Далее, этого оружия просто - мало. Кроме того, значительная часть его уходит на чёрный рынок, и не менее значительная часть - уничтожается российскими огневыми средствами. Продолжение поставок Западом вооружений уже выглядит как маниакальное действие неадекватных европейских и американских политиков, утративших связь с реальностью. Например, заявление Шольца, что Германия передаст Украине столь новое оружие, которого даже нет на вооружение бундесвера – звучит по меньшей мере странно. Возникает резонный вопрос не выжил ли из ума этот потомок бригадефюрера сс.