США организовали охоту на российских генералов на Украине

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2 августа 2022, 18:58 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Американская пресса пишет о подготовке Киевом масштабного наступления на Херсон. Газета Washington Times сделала информационный слив о том, что «украинские официальные лица и частные аналитики говорят о готовящимся главном контрударе Киева, который будет сосредоточен на Херсоне.

Американское издание сообщает, что на шестом месяце войны Украина начала наращивать активность именно на херсонском направлении. Украинская артиллерия ведёт огонь по мостам, которые ВС РФ используют для снабжения войск, размещённых на передовой. Так же газета подчёркивает, что вооружения предоставленные США – Украине активно используются ВСУ. Газета считает, что наступательная операция для ВСУ важна в качестве поднятия боевого духа украинских солдат, который значительно снизился на фоне изматывающих боёв на Донбассе, где ВСУ несут запредельно большие потери.

Washington Times указывает, что российские боевые порядки на юге сильно растянуты и этим может воспользоваться украинская армия. Неназванный высокопоставленные офицер из Пентагона заявил американской прессе, что уверен в успехе ВСУ в наступлении и указал на возросшую способность украинских боевиков уничтожать российских высокопоставленных командиров. Сразу вспоминаются провокации организованные США в Сирии, направленные на уничтожение российских генералов. Похоже, ту же практику американские спецслужбы и военное ведомство продолжили на Украине. Они используют свои современные средства разведки воздушного и космического базирования для отслеживания мест нахождения российских командиров высшего тактического звена командующих объединениями для методичного их уничтожения. Это повод для Генштаба ВС РФ предпринять симметричные действия в отношении командования ВС США, не так ли?

Что касается наступления ВСУ на южном направлении. Для его организации само командование ВСУ и штабы всех звеньев должны уметь грамотно проводить подготовку, организацию и реализацию наступательные военных действий. Судя по всему, украинские генералы имеют представление о сём только в теории. А этого абсолютно недостаточно. К тому же у ВСУ нет нужного количества танков, бронетранспортёров, артиллерии, боеприпасом, ГСМ, средств ПВО и самолётов пилотируемых и беспилотных для ведения крупномасштабных наступательных действий. Стоит упомянуть, что на Херсонском направлении ВСУ пытались прорвать российскую оборону уже не раз. И каждая такая попытка заканчивалась для оказывалось украинских войск большими потерями. Они были, конечно, значительно грандиозными, если российские силы при всяком случае проводили преследования отходящего противника до его полного уничтожения. Но, этого не происходило из-за опасения, что наши подразделения могли попасть в заранее подготовленные засады. Это вопрос организации разведки и качественного управления силами при ведении маневренных боевых действий, не будем на него отвлекаться.

Очередной информационный вброс для прессы в США сопровождается аналогичными заявлениями в Киеве и Николаеве исходящими из уст различных украинских политиков и чиновников. Он скорее говорит о том, что дела ВСУ на Донбассе – находятся в ужасном состоянии, близком к коллапсу. И Киев любыми средствами намерен добиться вывода от туда хотя бы небольшой части российских войск для прикрытия других направлений, где якобы ВСУ намерены наступать.