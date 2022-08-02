«Коммерсант» сообщил о разъяснениях Минюстом за что могут быть привлечены блогеры и СМИ при некорректном освещении СВО

Аргументы Недели → Армия 13+

2 августа 2022, 17:48

Фото: Соцсети

ИД «Коммерсант» разместил на своём сайте выдержки из методичек Министерства юстиции РФ о правилах повеления судебной экспертизы по новым статьям КоАП и УК, касающимся ненадлежащей с точки зрения властей трактовки событий специальной военной операции (СВО) частными лицами и теми, кто имеют отношения к СМИ. Документы относятся к деятельности следователей, судей и судебных экспертам, и указывают, как правильно анализировать высказывания о действиях российских Вооруженных сил (ВС). Минюст поясняет, что «утверждение о факте» относится к статье о «распространении заведомо ложной информации», а негативное «мнение» о действиях армии — к «дискредитации». И то, и другое уголовно наказуемо.

Одна методичка объясняет, как проводить судебную лингвистическую экспертизу в делах о «публичном распространении заведомо ложной информации» о Вооружённых силах РФ (ст. 207.3 УК РФ).

Другая методичка даёт рекомендации по проведению «комплексной психолого-лингвистической экспертизы» материалов о «публичной дискредитации» ВС России (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК). Из слов адвоката Станислава Селезнева (утверждает «Коммерсант») известно, что обе методички уже «разосланы во все региональные управления» министерства. Официальной информации об этот от Минюста пока нет.

Поясняю: Ст. 20.3.3 КоАП предусматривает наказание за «дискредитацию использования Вооруженных сил» и «публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил», а также «призывы к проведению несанкционированных публичных мероприятий» по «военной» теме (физлицам грозит — до 100 тыс. штрафа, юрлицам — до 1 млн). Повторное нарушение в течение года грозит ответственностью по ст. 280.3 УК — «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС», что влечёт за собой лишение свободы сроком на пять лет.

По ст. 207.3 УК «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил» — запрещено распространять любые сведения жёстко негативного характера, касающиеся ВС РФ, которые не подтверждены Минобороны (наказание — до 15 лет лишения свободы).