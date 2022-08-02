Северная Корея может направить войска и вооружения на помощь республикам Донбасса?

Аргументы Недели → Армия 13+

2 августа 2022, 15:54 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

КНДР по дипломатическим каналам дала понять, что готова оказать военную помочь республикам ДНР и ЛНР. Речь может идти о переброске в зону СВО сухопутных частей, укомплектованных по штатам военного времени, добровольцев, а также подразделений специальных сил. Эту тему сейчас активно обсуждают блогеры в сети.

Информация не лишена здравого смысла. На Украине против России воюет альянс западных стран, международная военная коалиция организованная и задействованная Москвой была бы отличным ответом на это.

Ранее сообщалось о вероятности участия до 16 тыс. сирийцев в специальной военной операции (СВО). Причём информация была озвучена на самом высоком уровне в Минобороны первым лицом – Сергеем Кужугетовичем. Ситуация с сирийцами выглядит несколько иначе их полное обеспечение ложилось бы на плечи МО ФР, в том числе вооружение и снабжение боеприпасами. В случае, если ВС КНДР примут участие в СВО, они прибудут на театр военных действий со своим вооружением, патронами, снарядами и ракетами. У северокорейской армии огромный парк дальнобойной ствольной и реактивной артиллерии, есть РСЗО, бьющие на дистанцию до 400 км. Речь идёт о реактивных системах KN-09 и ракетах KN-25 к ним.

По поводу 16 тыс. сирийцев, вероятно, Москва приняла решение о нецелесообразности их использования в СВО, впрочем, ситуация может поменяться. Что касается северокорейских войск – они хорошо обучены, великолепно вооружены и мотивированы. К тому же у них появится возможность потренироваться воевать в реальной боевой обстановке с армией, подготовленной по стандартам США /НАТО. Последний боевой опыт ВС КНДР относится к войне 1950 -1953 годов, которая была завершена без окончательного достижения победы из-за смерти советского лидера Иосифа Сталина. Кстати, эта же кампания является единственным боевым опытом китайской армии в ведении военных действий против сил/войск США, который так же имеет негативный подтекст для НОАК, поскольку тогда китайские добровольческие формирования понесли огромные потери, не добившись искомого результата. К слову, теперь и у Пекина, как и у Пхеньяна есть возможность отомстить США на поле боя и получить реальный боевой опыт, а также проверить своё вооружение в боевой обстановке. Скажем, китайская армия могла бы это исполнить под видом корейских добровольцев.

Примерно неделю назад Телеграм-канал «China army» опубликовал пост, на котором указал, что КНР могла бы предоставить Москве системы РСЗО PCL191 и боеприпасы к ним, чья дальность стрельбы достигает 500 км и значительно превышают возможности поставляемых Америкой и другими странами НАТО РСЗО М142 и М270. Чем это не намёк со стороны Пекина на возможность военного сотрудничества связанного с СВО и тем фактом, что раздражающая китайское общество американская конгре6сс-леди Пелоси кружит сейчас как назойливая муха вокруг Тайваня, как у сладкого пирога и вот-вот на него сядет и изгадит.