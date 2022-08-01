Американские СМИ: Безрассудная поездка Нэнси Пелоси на Тайвань - решение, из-за которого нас всех могут убить

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1 августа 2022, 16:48

фото издания «Салон»

Высокомерие власти особенно зловеще и отвратительно, когда лидер правительства рискует огромным количеством жизней, чтобы сделать провокационный ход на мировой геополитической шахматной доске. План спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси посетить Тайвань относится к этой категории. Благодаря ей шансы на военную конфронтацию между Китаем и США резко возросли.

Напряженность между Пекином и Вашингтоном, которая долгое время была взрывоопасной из-за Тайваня, теперь близка к взрыву из-за желания Пелоси стать первым спикером Палаты представителей, посетившим Тайвань за 25 лет. Несмотря на тревогу, которую вызвали ее планы на поездку, президент Байден отреагировал робко — даже несмотря на то, что большая часть истеблишмента хочет, чтобы поездка была отменена.

«Ну, я думаю, что военные считают это плохой идеей прямо сейчас, — сказал Байден о предполагаемой поездке 20 июля, — Но я не знаю, каков ее статус». Байден мог бы твердо настоять на своём и исключить поездку Пелоси на Тайвань, но он этого не сделал. Тем не менее, по прошествии нескольких дней просочились новости о том, что оппозиция поездке была широко распространена в высших эшелонах его администрации.

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и другие высокопоставленные чиновники Совета национальной безопасности выступают против поездки из-за риска эскалации напряженности в Тайваньском проливе», — сообщает Financial Times. Тем временем за границей «споры по поводу поездки вызвали беспокойство у союзников Вашингтона, которые обеспокоены тем, что это может спровоцировать кризис между США и Китаем».

Подчеркнув, что главнокомандующий США не является невинным сторонним наблюдателем в отношении поездки Пелоси, официальные лица сообщили, что Пентагон намерен предоставить истребители для сопровождения, если она совершит визит в Тайвань. Нежелание Байдена явно предотвратить такой визит отражает коварный стиль его собственного конфронтационного подхода к Китаю.

Более года назад, под метким заголовком New York Times «Политика Байдена в отношении Тайваня действительно, глубоко безрассудна» — Питер Бейнарт указал, что с самого начала своего президентства Байден вёл давнюю политику США «один Китай».

Однако, Байден стал первым американским президентом с 1978 года, принявшим на своей инаугурации посланника Тайваня. В апреле его администрация объявила, что ослабляет существовавшие десятилетиями ограничения на официальные контакты США с тайваньским правительством. Эта политика увеличивает вероятность катастрофической войны. Соединенные Штаты и Тайвань официально ведут к невозможности мирного воссоединения, в ответ на это Пекин будет добиваться воссоединения силой.

Бейнарт добавил: «Крайне важно, чтобы тайваньцы сохранили свою индивидуальную свободу, а планета не пережила третью мировую войну. Лучший способ для Соединенных Штатов добиться этих целей — сохранить военную поддержку Тайваня со стороны Америки, одновременно сохраняя подход в виде статус-кво, что Тайвань является частью Китая. Такой подход в течение четырех десятилетий помогает поддерживать мир в одном из самых взрывоопасных регионов на земле».

Теперь стремление Пелоси посетить Тайвань равносильно дальнейшему преднамеренному размыванию политики «одного Китая». Слабый ответ Байдена на этот шаг был более тонким балансированием на грани войны.

Многие ведущие комментаторы, хотя и критикуют Китай, признают опасную тенденцию. «Администрация Байдена по-прежнему привержена более ястребиной позиции в отношении Китая, чем ее предшественник», — написал в пятницу консервативный историк Найл Фергюсон. Он добавил: «Предположительно, в Белом доме остается расчет, как и на выборах 2020 года, что жесткость в отношении Китая обеспечит победу в голосовании. Тем не менее, трудно поверить, что этот расчет был бы справедлив, если бы результатом был новый международный кризис со всеми его потенциальными экономическими последствиями».

Между тем, Wall Street Journal подытожил нынешний опасный момент заголовком, в котором говорилось, что визит Пелоси «скорее всего положит конец предварительному сближению между США и Китаем».

Но последствия — далеко не только экономические и дипломатические — могут иметь экзистенциальные последствия для всего человечества. У Китая есть несколько сотен единиц ядерного оружия, готовых к применению, а у США — несколько тысяч. Потенциал военного конфликта и эскалации слишком реален.

«Мы продолжаем заявлять, что наша политика «одного Китая» не изменилась, но визит Пелоси явно станет прецедентом и не может быть истолкован как соответствующий «неофициальным отношениям», — сказала Сьюзан Торнтон, бывший исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана в Государственном департаменте. Торнтон добавил, что, если спикер отправится на Тайвань, «перспектива кризиса возрастет, поскольку Китаю придется реагировать».

На прошлой неделе пара ведущих политических аналитиков из элитных аналитических центров — Немецкого фонда Маршалла и Американского института предпринимательства — написала в New York Times: «Одна искра может превратить эту взрывоопасную ситуацию в кризис, который перерастет в военный конфликт. Визит Пелоси на Тайвань может это обеспечить».

Но июль закончился явными признаками того, что Байден дал зеленый свет, и Пелоси по-прежнему намерена совершить неизбежный визит. Такое лидерство может привести к тому, что нас всех убьют.