Начался вывоз зерна из Одессы, а сами одесситы стоят в длинных очередях за хлебом

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1 августа 2022, 16:01 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Минобороны РФ сообщает: «1 августа около 9.20 мск судно «Разони» под флагом Съерра-Лионе в рамках реализации «Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины» вышло из порта Одессы. На борту судна «Разони» груз кукурузы, прибытие которого запланировано в акваторию порта Стамбул 2 августа. В Одессе наблюдаются длинные очереди за хлебом, похоже, таже картина будет видна по всей Украине. Вывоз зерна, однозначно является очередным преступлением Зеленского против народа, этот делец от политики обогащается на крови и страданиях простых людей.

Морской коридор, по которому движется судно «Разони», проходит в северо-западной части Черного моря. Управление гуманитарной операцией по выходу первого судна с сельскохозяйственной продукцией было спланировано при активном участии российских офицеров, входящих в состав Совместного координационного центра в Стамбуле.

22 июля. в Стамбуле Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял участие в подписании двух взаимосвязанных документов, нацеленных на решение проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Документы представляют собой единый пакет. Первый подписанный документ, – Меморандум, – предполагает обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Вторым документом определён алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине.

Основу последнего составляет предложенный Российской Федерацией алгоритм, предусматривающий морской гуманитарный коридор, по которому коммерческие суда могут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно.

Технически всё что происходит можно назвать экспортом зерна. Но этически – это преступление. Поскольку сами украинцы могут остаться без хлеба и получить реальный «голодомор-2», причём Зеленский и его западные кураторы создают эту ситуацию искусственно, а затем во всём обвинят Россию. И уже Москве, которая согласилась на вывоз зерна придётся отдуваться за всё. Не удивлюсь если Кремль потом будет вынужден бесплатно кормить своего врага. Вывоз зерна из Украины под чистую можно назвать удачным военным манёвром США и НАТО, для них в войне все средства хороши даже самые мерзкие и антигуманные. Тому есть неоспоримые доказательства от применения химического агента американцами во Вьетнаме, до обстрела мирного населения украинскими и натовскими военными сейчас в центре Европы. И политикам на западе изображающим себя гуманистами наплевать, что натовские снаряды убивают мирных жителей в том числе и детей в Новороссии.