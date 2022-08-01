Армия без надёжного тыла воевать не может

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1 августа 2022, 14:43 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

1 августа отмечается День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.

В настоящее время эта служба носит наименование: Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России. История российской службы тыла берет начало с петровских времён и исчисляется с 1700 года, как многое считает свои лета начиная с того переломного года в отечестве нашем. Однако само слово тыл было связано с соответствующими службами только в ходе Японской войны в 1904 -1905 годы. Ранее у слова тыл было только значение, как сторона развёрнутого (линейного) строя – противоположная фронту. Кстати, в этом значение слово тыл также используется по сей день.

Ценность тыловой службы исключительно велика. Ранее, вплоть до Наполеоновских войн - война кормила сама себя, но, всё равно, интендантские, они же тыловые службы (как мы называем зачастую их сейчас) существовали и несли немалую полезную нагрузку. Скажем, квартирьеры занимались не только распределением войск на зимние квартиры и размещением летних полевых лагерей, но и обустройством как капитальных фортификационных сооружений, так и полевых оборонительных позиций, а также огневых позиций для артиллерии. Интенданты вплоть до конца 18 века, порой мало заботились о провианте, поскольку солдаты грабили мирное население и жили за счёт этого. Но, обмундирование, вооружение, палатки для полевого военного лагеря, походные иконостасы, шанцевый инструмент, боеприпасы (кроме пороха для фузии или мушкета, который солдаты покупали сами у маркитантов), транспорт (кроме личных боевых коней) и прочее (включая внутреннюю службу войск)– всем этим занимались интендантские службы.

По мере отказа от услуг маркитантов, их функции, опять же, передавались интендантам. Сейчас на плечи службы Материально-технического обеспечения взвален огромный спектр задач по обеспечению войск в военное и мирное время. В нашу эпоху армия вообще не сможет воевать без тыловой службы. И войска, солдаты, высоко ценят работу служб тыла, а согласно Петровского устава СВ: «Солдат есть имя общее, им называют всех людей, которые в войске суть. От первого генерала, даже и до последнего мушкетера, конного, или пешего».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, в котором поздравил всех имеющих отношение к этому славному ведомству Армии Российской. Их заслуги сложно переоценить и сейчас - квалификация служб тыла, или точнее, службы Материально-технического обеспечения ВС РФ проверяется в специальной военной операции.

ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 июля 2022 г. № 435

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые специалисты служб материально-технического обеспечения армии и флота!

Дорогие ветераны!

1 августа отмечается День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации.

На протяжении всей своей истории тыловые службы вносят свой значительный вклад в достижение побед нашей армии на полях сражений, а в мирное время – в укрепление оборонного потенциала страны.

На фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов воины-тыловики бесперебойно снабжали войска продовольствием и вещевым имуществом, топливом и боеприпасами, осуществляли перевозку людей и грузов, ремонт вооружения и военной техники.

И сегодня личный состав служб материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации достойно продолжает ратные традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи, с честью выполняет воинский долг, в том числе на Украине и в Сирийской Арабской Республике.

Поздравляю всех с праздником!

Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо России.

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии С. Шойгу