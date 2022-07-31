Возможна новая война в Косово, Белград готов защищать сербов

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31 июля 2022, 20:40 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Завыли сирены воздушной тревоги в северных районах Косово. Сербы вышли на улицы и трассы, и строят баррикады. Накануне президент Сербии заявил, что защитит сербское население косовского края от агрессии албанцев.

Дело в том, что анонсирована операция албанской полиции в сербских районах Косово с целью изъять документы и автомобильные номера, выданные в Республике Сербской. Естественно, это не понравилось косовским сербам, и они решили оказать сопротивление албанским властям, которые настаивают на перерегистрации машин и на отказе от сербских документов.

Сейчас на пограничном КПП «Ярине» находится большое число вооружённых бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах… Граждане строят баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются», - сообщает новостной портал.

РИА Новости поясняют: «Глава МИД Сербии Никола Селакович сообщил накануне, что власти самопровозглашенной республики Косово планирует с 1 августа новые шаги по отмене документов и автомобильных номеров, выданных руководством Сербии, устроить «ад» для косовских сербов. Правительство самопровозглашенного Косово сообщило накануне, что на подконтрольной ему территории с понедельника перестают действовать выданные властями Сербии документы, их владельцам будет выдаваться временная справка на въезде. Тогда же начнется и обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS «Республика Косово». Со своей стороны власти Сербии не признают номера RKS на своей территории».

Новая война в Косово и участие в ней Сербии, на фоне непростой политической обстановки сложившейся в Европе может стать тем запалом, что подожжёт Старый свет, как это было в 1914 году. Тогда именно из-за агрессивных действий Австро-Венгрии по отношению к Сербии вспыхнула Первая Мировая война.