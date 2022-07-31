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Аргументы Недели Армия 13+

ТК «Иди и смотри»: ВСУ в Харькове понесли огромные потери

, 15:56

ТК «Иди и смотри»: ВСУ в Харькове понесли огромные потери
Фото: Минобороны РФ

Ранее Минобороны РФ заявило, что российская армия нанесла удар по расположению нацистов из «Кракена». По данным ведомства, уничтожены до 350 украинских боевиков. Источники "Иди и смотри" в городе нашли прямое подтверждение этой информации. В Харькове установили передвижной морг.

Источник ТК рассказал: «Накануне появился передвижной морг на улице академика Павлова (направление на Циркуны). Морг состоит из десятка белых транспортных контейнеров, возле которых работают холодильные установки. Все это под флагом Красного Креста». По его словам, морг вмещает несколько сотен тел. Наблюдатели «Иди и смотри» подтверждают выгрузку из армейских грузовиков большого количества трупов ВСУ-шников в пакетах.

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