ВС РФ уничтожают воссозданные после ликвидации украинские соединения, Запад продолжает воевать до последнего украинца

Аргументы Недели → Армия 13+

31 июля 2022, 15:38

Фото: Минобороны РФ

Российская дальняя авиация обстреляла крылатыми ракетами расположение 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Кодемы Донецкой Народной Республики. В результате - уничтожено около 50 укро-нацистов, две гаубицы «Мста-Б» и порядка десяти единиц военной техники. Об этом и других событиях специальной военной операции сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Конашенков.

В сводках вновь фигурируют номера соединений ВСУ, которые ранее были практически полностью уничтожены. Это касается 79-й, 72-й, 35-й, 95-й бригад и т.д. Данные соединения прошли полное переформирование и ускоренную подготовку, а затем их слегка обученный новонабранный личный состав был вновь брошен в огонь на уничтожение. Концепция Запада – воевать до последнего украинца в действии. И, похоже, никаких изменений в ней не предвидится. Интересно, сколько циклов восстановления успеют пройти украинские бригады в среднем к моменту капитуляции ВСУ.

Тем временем ВС РФ активизировались на передовой в районе Харькова. Там идут бои за несколько населённых пунктов. Позиции националистов подвергаются обстрелам российского высокоточного оружия. По данным МО РФ был уничтожен личный состав националистического вооружённого формирования «Кракен», который разместился накануне на территории механического техникума имени Морозова. Под огнём российских ракет погибло до 350-ти националистов и уничтожено 11 единиц военной техники.

Фронтовая и армейская авиация ВКС РФ вместе с ракетными войсками и артиллерией неплохо поработали за прошедшие сутки. Под их огнём оказались 13 командных пунктов, а также живая сила и военная техника противника в 227-и районах.

Кстати, досталось и КП 95-й бригады, которые уже однажды была уничтожена и теперь воюет полностью обновлённым составом. Если Киев продолжит так бездумно воевать, то очень скоро он останется без армии.

Ранее сообщалось, что ВСУ концентрируют силы в районе Николаева и Кривого рога для проведения наступления в направлении на Херсон. Минобороны РФ сообщает, что российские войска предпринимают всё необходимое, чтобы планам ВСУ не суждено было исполниться. ВКС России огнём с неба уничтожили за прошедшие сутки до 100 националистов и 25 единиц военной техники в районах населенных пунктов Потёмкино, Белогоровка Херсонской области и Белая Криница Николаевской области уничтожено.

Также ликвидированы четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Мураховка Николаевской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики, Змиев Харьковской области. В ходе контрбатарейной борьбы превращены в металлолом гаубица М777 производства США и пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и транспортно-заряжающая машина.

Огнём нашей артиллерии подавлены огневые системы девяти взводов РСЗО «Град», четырёх артиллерийских взводов пушек «Гиацинт-Б», пяти артиллерийских взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Весёлое, Зайцево, Звановка, Раздоловка, Новгороднее, Дзержинск, Орловка и Курахово Донецкой Народной Республики.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1649 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4195 танков и других боевых бронированных машин, 773 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3220 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4619 единиц специальной военной автомобильной техники.