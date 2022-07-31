Шойгу открыл в Адмиралтействе барельеф в честь Синопского сражения 1853 года

Аргументы Недели → Армия 13+

31 июля 2022, 15:13

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу открыл барельеф в Адмиралтействе (Санкт-Петербург), посвященный победе русского флота над турецкой эскадрой в Синопском сражении 1853 года.

«Сегодня мы открываем барельеф «Синопское сражение». Он продолжает серию скульптурных композиций, представляющих знаковые для российской истории морские баталии. Обращаясь к этой теме, мы отдаем дань памяти и уважения поколениям военных моряков, посвятивших свою жизнь служению Родине», - сказал Министр обороны.

Как отметил глава военного ведомства, своим мужеством и стойкостью они снискали право России называться великой морской державой, а спустя год с честью выполнили свой воинский долг, приняв участие в героической обороне Севастополя.

Шойгу подчеркнул, что в наши дни преемники героев Синопского сражения надежно обеспечивают безопасность страны и в любой момент готовы защитить интересы государства в самых удаленных уголках Мирового океана.

Министр обороны поблагодарил авторов за творческий подход. Автором барельефов, которые украшают здание Главного Адмиралтейства, выступил скульптор Студии военных художников имени М.Б. Грекова Алексей Игнатов.

В дальнейшем планируется продолжить создание барельефов, посвященных знаковым событиям в истории российского флота, таким как Наваринское сражение.

В 2021 году ко Дню Военно-морского флота России состоялось открытие барельефа «Чесменское сражение».

Многофигурная композиция рельефа «Синопское сражение» многопланова по форме и содержанию, а также объединяет в себе элементы пейзажа и натюрморта. В центре – адмирал П.С. Нахимов опирается на ограждение корабля. Он наблюдает за ходом сражения в гавани города Синоп, которое схематично изображено на втором плане рельефа. Адмирала окружают русские моряки. Внизу в центре – название исторического события и даты на декоративной ленте с изображением предметов оружия и навигации. Венчает композицию двуглавый орел – герб Российской империи времен Николая I.

Синопское сражение. Битва в гавани города Синоп произошла 18 (30) ноября 1853 года на черноморском побережье Турции. Сражение известно как последняя крупная битва с участием парусных кораблей и первая с участием пароходов. Несмотря на тактическое преимущество противника, были уничтожены все шесть его береговых батарей и 15 из 16 кораблей турецкой эскадры. Лишь один пароход, развив максимальную скорость, смог вырваться из бухты и добрался до Стамбула, чтобы сообщить о гибели флота Осман-паши. 1 декабря является Днем воинской славы России — День победы русской эскадры под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп.