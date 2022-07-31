Военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского Флота России прошел в сирийском Тартусе

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31 июля 2022, 15:01

Фото: Минобороны РФ

В этом году в параде впервые приняли участие боевые корабли сразу трех флотов ВМФ России – Черноморского, Тихоокеанского и Северного. Всего в праздничных мероприятиях было задействовано тринадцать боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России, 18 летательных аппаратов Воздушно-космических сил России и морской авиации ВМФ России, а также два ракетных катера, морской тральщик ВМС Сирии, вертолеты и истребители ВВС Сирии.

В параде приняли участие ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», фрегат «Адмирал Григорович», фрегат «Адмирал Флота Касатонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», морской тральщик «Владимир Емельянов», подводные лодки «Новороссийск» и «Краснодар», морской тральщик и два сирийских ракетных катера. Российские корабли – участники парада входят в состав постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.

Принимал парад командующий российской группировкой войск в Сирии Герой России генерал-полковник Александр Чайко. Командовал парадом капитан первого ранга Дмитрий Добрынин на противодиверсионном катере «Кадет».

После обхода кораблей парадного строя на борту фрегата «Адмирал Касатонов» состоялась торжественная церемония награждения личного состава за успехи в военной службе и образцовое выполнение воинского долга с участием командующего российской группировкой войск в Сирии и командующим парадом.

В рамках празднования Дня Военно-Морского Флота России жители и гости Тартуса после проведения парада и пролета авиации был проведен военно-спортивный праздник, в рамках которого российские морские пехотинцы продемонстрировали высадку и захват необорудованного побережья при поддержке катеров «Раптор» и ударных вертолетов Ка-52.

В эпизоде «Ближнее противоминное охранение подводной лодки» морской тральщик «Владимир Емельянов» провел через условное минное поле подводную лодку «Новороссийск», протралив якорные мины и огнем палубной артиллерии успешно уничтожив их.

Корабельная поисково-ударная группа в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», фрегата «Адмирал Григорович», самолета Ил-38 и вертолета Ка-27ПЛ провела морской бой с подводной лодкой противника, в результате которого субмарина была успешно обнаружена и условно уничтожена ударом из реактивной установкой РБУ-6000.

Экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», фрегата «Адмирал Флота Касатонов» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» также успешно поразили подводную лодку «противника» ракетным ударом из реактивной установки РБУ-6000, отразили атаку вражеской авиации мелкокалиберной зенитной артиллерией комплексов АК-630М и ЗАК «Палаш» и провели «классический» морской артиллерийский бой с корабельной ударной группой противника.

Возможности поисково-спасательного обеспечения продемонстрировали противодиверсионный катер «Кадет», морской буксир «Сергей Балк» и вертолет Ка-27ПС.

Программу военно-спортивного праздника завершило прохождение катеров «Раптор» и пролет вертолетов Ми-8, несших на борту государственные флаги России, Сирии и военно-морской Андреевский флаг. Кроме того, для жителей на набережной была организована выставка военной техники, показательные выступления морских пехотинцев и концерт творческих коллективов.