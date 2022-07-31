В Санкт-Петербурге и Кронштадте прошёл Главный военно-морской парад

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31 июля 2022, 14:56

Фото: Соцсети

В акваториях Невы и Кронштадтского рейда начался 6-й Главный военно-морской парад. Он посвящен 326 годовщине создания Российского регулярного флота. По устоявшейся традиции, сегодня в Главном военно-морском параде и в парадах в местах базирования ВМФ России принимают участие военные моряки Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

В общей сложности в Главном военно-морском параде и в парадах в пунктах базирования флотов задействовано свыше 12 тысяч военнослужащих, около двухсот кораблей, подводных лодок и судов различных классов, свыше шестидесяти воздушных судов, около 50 единиц боевой техники.

Основное отличие российского Главного военно-морского парада от парадов кораблей, проводимых за рубежом, заключается в том, что корабли ВМФ России, не стоят на месте, выстроившись в линии, а проходят в парадном строю перед зрительскими трибунами.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоит из морской, воздушной и береговой составляющих, что позволит целостно представить облик современного Военно-Морского Флота России.

Непосредственное участие в нем принимает 40 надводных кораблей, катеров и подводных лодок, 42 летательных аппарата морской авиации и Воздушно-космических сил, около 3500 военнослужащих и 7 парусных судов.

Перед началом парада, в режиме видеоконференцсвязи прозвучали доклады командующих флотами и Каспийской флотилии о готовности сил и войск Военно-Морского Флота к проведению Главного военно-морского парада.

По традиции, в ознаменование заслуг российских моряков при защите национальных интересов Отечества на шпилях башен Адмиралтейства подняты кормовой Георгиевский флаг линейного корабля «Азов» и Орденский военно-морской флаг СССР крейсера «Аврора».

На рейде Невы в Главном Военно-Морском Параде в статической составляющей принимают участие новейший фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», корвет «Меркурий», малый ракетный корабль «Великий Устюг» и дизель-электрическая подводная лодка «Санкт-Петербург». Возглавляет строй статической парадной линии 54-пушечный линейный парусный корабль «Полтава».

Динамическая часть парада на акватории реки Невы представлена последовательным прохождением вдоль Адмиралтейской набережной 17 кораблей исторической ретроспективы создания Военно-Морского Флота и современных надводных сил, сформированных в тактические группы в соответствии с решаемыми задачами по своему предназначению.

В парадном строю по Неве пройдут противодиверсионные катера проекта 21980 - «П-468», «Владимир Носов», получивший свое наименование в честь Героя России - командира десантно-штурмовой роты Гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, и «Нахимовец». Они пронесут перед зрителями Государственный флаг Российской Федерации, флаг Министерства обороны Российской Федерации и Военно-морской Андреевский флаг соответственно.

Историческую часть парада откроют скоростные десантные катера на воздушной каверне типа «Серна». На борту одного из них – десантного катера «Иван Пасько» установлен ботик Петра I. Десантный катер «Д-67» пронесет на своём борту бронеавтомобиль «Тайфун» с Гвардейским военно-морским флагом 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Почетное наименование «Гвардейская» присвоено бригаде Указом Президента Российской Федерации «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Затем, в парадном строю проследует группа противодиверсионных и патрульных катеров типа «Раптор» и «Грачонок» - катер «Евгений Колесников» под управлением женского экипажа Балтийского флота и катера Краснознаменной Каспийской флотилии – патрульный катер «П-436», принимавший участие в специальной военной операции, и противодиверсионный катер «Юнармеец Татарстана».

Также, в парадном строю не невском рейде пройдут экипажи кораблей противоминной обороны – тральщик «Александр Обухов», представитель серии проекта 12700, обладающей самыми большими в мире корпусами из композитных материалов, а также базового тральщика «Павел Хенов». Вслед за ними по акватории пройдут ракетный катер «Чувашия» и малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Одинцово», оснащенные высокоточным оружием.

Завершат прохождение парадного строя в акватории Невы группы патрульных катеров проекта «Мангуст» Пограничного управления ФСБ России и катера МЧС России «14М» и «Марлин-900».

На Кронштадтском рейде в статической части показа представлены корабли большого водоизмещения. Жители и гости Санкт-Петербурга и Кронштадта могут лицезреть сразу две атомных подводных лодки – атомный подводный крейсер проекта 885 «Северодвинск» и многоцелевую атомную подводную лодку «Вепрь», корвет Балтийского флота «Бойкий» и большой десантный корабль Северного флота «Иван Грен».

В торжественном парадном строю по Кронштадтскому рейду пройдут ракетный катер «Димитровград», малые ракетные корабли «Пассат» и «Советск», малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Казанец», корветы «Стойкий» и «Сообразительный», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», патрульный корабль «Пурга» Пограничной службы ФСБ России, учебный корабль «Перекоп» и дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота «Магадан».

Завершающей частью Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и Кронштадте станет пролет парадного строя морской авиации ВМФ России. В небе над исторической частью города и Финским заливом можно будет увидеть истребители Су-27, многофункциональные истребители корабельного базирования МиГ-29К, перехватчики МиГ-31, самолеты специального назначения Ту-154м и Ту-134а-4, стратегические турбовинтовые противолодочные самолеты Ту-142, модернизированные противолодочные самолёты Ил-38Н «Новелла», группы вертолетов, предназначенных для поиска и поражения морских и наземных целей, в составе вертолета радиолокационного дозора Ка-31 и корабельных поисково-спасательных и противолодочных вертолетов Ка-27ПС и Ка-27ПЛ соответственно, тактическую группу многоцелевых транспортно-боевых вертолетов Ми-8, транспортно-боевые вертолёты морской штурмовой авиации Ка-29ТБ, военно-транспортные самолеты Ан-72, и самолет-амфибию Бе-200. Завершит пролет авиации группа из шести штурмовиков Су-25, которые раскрасят небо над Санкт-Петербургом в цвета Государственного флага России.

Наземная составляющая Главного военно-морского парада будет состоять из пеших коробок, состоящих из военнослужащих частей Военно-Морского Флота, школьников-участников военно-патриотического движения «Юнармия», а также лучших воспитанников Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Завершатся праздничные мероприятия в День Военно-Морского Флота России артиллерийскими салютами, которые будут произведены с территории Петропавловской крепости и города-крепости Кронштадт.

Ежегодно, в последнее воскресенье июля, Россия празднует День Военно-морского флота. Сегодня, 31 июля 2022 года в соответствии с решением Президента Российской Федерации, состоялся шестой в современной истории России Главный военно-морской парад.

326 лет Военно-Морской Флот служит России, охраняя морские рубежи нашей Родины, демонстрируя верность присяге и Андреевскому флагу.

В 1696 году приговор Боярской Думы «Морским судам - быть!» к представленному Петром Первым указу, стал государственным актом основания Российского Военно-Морского Флота. Это позволило в небывало короткий срок к 1700 году построить первые 40 парусных и 113 гребных судов, способных к боевому применению.

Вся история Российского флота – это летопись героических свершений, история беззаветной стойкости и мужества, высокой боевой готовности и воинского мастерства российских моряков, крупные географические открытия, выдающиеся достижения отечественной науки, техники, промышленности, вдохновенный труд ученых, конструкторов, инженеров и кораблестроителей.

Началом этих свершений по праву считается первая морская победа молодого российского флота над шведским у мыса Гангут. Эта победа стала моральным прорывом российского флота, его первым боевым крещением, когда он обнаружил способность противостоять флоту мощной морской державы. С тех пор прошло свыше трехсот лет. И все эти годы моряки были и остаются гордостью народа, цветом армии и нации.

На флоте была воспитана целая плеяда талантливых флотоводцев и военачальников, среди которых адмиралы: Спиридов, Ушаков, Сенявин, Лазарев, Корнилов, Нахимов, Кузнецов, Горшков и многие другие.

В годы Великой Отечественной войны Военно-морской флот участвовал во всех оборонительных и наступательных операциях. Моряками уничтожено более 2500 кораблей и судов противника, обеспечена перевозка 10 миллионов человек и более 100 миллионов тонн грузов.

С послевоенного времени и до наших дней флот продолжает выполнять задачи военно-морского присутствия в Мировом океане, освоения Арктической зоны, испытания новой техники и вооружений. Так, в декабре 2020 г., впервые в практике подготовки подводных сил Тихоокеанского флота, атомным подводным крейсером проекта «Борей» успешно выполнен пуск четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Охотского моря.

Значимым событием 2021 учебного года стало проведение комплексной Арктической экспедиции на архипелаге Земля Франца Иосифа, в которой были задействованы атомные подводные лодки, морская авиация и береговые войска ВМФ России. В рамках учений впервые было выполнено одновременное всплытие трех подводных лодок в ограниченном районе, проведены практические стрельбы боевыми торпедами для образования искусственной полыньи.

Современный Военно-Морской Флот России представляет собой сбалансированный вид Вооруженных сил. Он может действовать в четырех средах одновременно: под водой, в акватории океана, на суше и в воздухе. В его составе надводные и подводные силы, морская авиация, морская пехота и береговые войска.

Новые технологии отечественного кораблестроения, новые физические принципы, на которых разрабатываются современные образцы вооружения и военной техники, новые подходы в тактике и стратегии Военно-Морского Флота, в сочетании с высоким профессионализмом, самоотверженностью и преданностью Родине наших моряков, говорят об одном: Россия надежно защищена с морских и океанских направлений.