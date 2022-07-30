Китай готовит старухе Пелоси негостеприимную встречу, почему её так невзлюбили

Аргументы Недели → Армия 13+

30 июля 2022, 15:46 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Вашингтон пост

К визиту Нэнси Пелоси на Тайвань идёт серьёзная подготовка, не то, чтобы её хотят там видеть, всё, как раз, с точностью до наоборот. НОАК собирает межвидовую группировку, чтобы заставить бабушку передумать лететь в Тайбэй, а ВМС США подтягивает к острову ударную авианосную группу (во главе с авианосцем «Рональд Рейган»), как будто она в состоянии воевать против всех ВС КНР.

Нэнси Пелоси несмотря на свой преклонный возраст смогла простимулировать НОАК к серьёзным военным приготовлениям. Помимо того, что 80-я армия ВС Китая приведена в состояние наивысшей боевой готовности, на аэродромы Восточного командования НОАК, поближе к Тайваню, переброшены истребители Цзянь-20 и бомбардировщики Хун-6, в океан ушли несколько атомных подводных лодок и сухопутные ракетные системы на побережье Китая развёрнуты в боевое положение. Военные Поднебесной и Китай в целом готовятся отметить 95-летие НОАК 1 августа и, похоже, Пелоси намерена испортить этот праздник. Видимо уже по этой причине китайцы так невзлюбили эту американскую старушку. А если кроме шуток, политик такого уровня уже 25 лет не посещал Тайвань, следственно данный визит, в непростой международной обстановке, рассматривается Пекином почти как объявление войны.

И ещё, на ближайшие пять дней запланированы китайским командированием новые учения, в ходе которых опять будет отработана высадка морского десанта НОАК на мятежный остров. Уже идёт сосредоточение войсковых формирований китайских морпехов на побережье Тайваньского пролива (на континентальном берегу) и транспортных средств от БДК, до плавающей бронетехники, определены зоны высадки десанта на острове.

В добавок к намерениям Пелоси заявиться на Тайвань, другой уникум (тоже янки) подлил масла в огонь. Бывший министр обороны США Марк Эспер вдруг решил дать Тайбэю несколько советов, как подготовиться к войне против континентального Китая. Советы эти, надо признать, совершено никчёмные, так - на уровне досужего трёпа на заданную тему, типа: увеличить оборонный бюджет; принять стратегию асимметричной войны; продлить призыв на военную службу до одного года и ужесточить обучение; оживить мобилизацию резервистов и построить устойчивую инфраструктуру и телекоммуникации; накапливать запасы энергии, еды и оружия. Но, для Пекина они стали ещё одним раздражителем, поскольку Эспер обещал поддержку Запада Тайваню при их исполнении.

Нахождение авианесущей ударной группы ВМС США в Южно-китайском море (ЮКМ) не добавляется стабильности в регионе. Столкновение боевых кораблей сторон или другая малая оплошность может вызвать начало необратимого процесса, способного привести к вооружённому противостоянию США и КНР. Кстати, о напряжённости обстановки говорит уже тот факт, что государственные СМИ КНР предложили сбить самолёт, на котором летит бабушка Нэнси. Как сказал один российский политолог, похоже , что и самим американцам старушку не жалко.