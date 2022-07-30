Российская авиация наконец-то начала бомбить воинские ж/д эшелоны противника, победа не за горами

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30 июля 2022, 14:30

Фото: Минобороны РФ

Российскую авиацию можно поздравить с почином, наконец-то ВКС РФ уничтожили воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины. Почему-то российские ВС долго не использовали эту простую военную практику по уничтожению войск неприятеля. Но, теперь похоже, всё встаёт на свои места. Если для ВСУ станет проблематично перебрасывать войска и средства из тыла на фронт, боевая прыть у Киева быстро снизится до минимума, а то - и до нуля. Полное нарушение снабжения фронта приведёт киевский режим к быстрому коллапсу.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил в ходе рутинного брифинга, что на месте в результате огневого удара уничтожено более 140 националистов. Ещё около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя.



Кроме того, стало известно, что 29 июля высокоточным оружием воздушного базирования поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Яснобродовка. В результате удара уничтожено до 30 военнослужащих, военная техника и склад с реактивными снарядами для боевых машин «Град». В дивизионе 18 огневых установок столько транспортно-заряжающих машин плюс другая автотехника.



В районе населенного пункта Артёмовск высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ. Потери соединения составили до 50 военнослужащих и восемь единиц военной техники. Пол роты выбито – и то неплохо.



Высокоточными ракетами «Искандер» в районе Богодухова Харьковской области нанесен удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованный в ангарах местного мясокомбината. Уничтожено более 30 нацистов и 10 единиц военной техники. Эти потеряли взвод. Значит ровно настолько меньше будет бойцов «немцев» на передовой.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки обстреляно: восемь пунктов управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Северска, 72-й механизированной бригады в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника противника в 256-и районах. Потери не указаны, однако они наверняка есть и не малые.

Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 72-й механизированной бригады в районе Артёмовска и 24-й механизированной бригады в районе Соледара Донецкой Народной Республики.



В районе Кривого Рога истребительной авиацией ВКС России уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Ещё на чьём-то фюзеляже появилась красная звезда.

Раскручивается маховик контрбатарейной борьбы. В ДНР в районе Никифоровки уничтожена американская артиллерийская РЛС АN/TPQ-36А, а в Нововоронцовке Херсонской области – американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы АN/TPQ-37. Огнём поражены две американские гаубицы М777 в Степногорске Запорожской области и поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Курдюмовка и две артиллерийских батареи гаубиц «Гиацинт-Б» в районах Кодема и Белая гора Донецкой Народной Республики.



Также подавлены: шесть взводов РСЗО «Град», две самоходные артиллерийские батареи САУ «Гвоздика», три артиллерийских взвода орудий Д-20, четыре артиллерийских взвода орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Парасковиевка, Звановка, Раздоловка, Новогорское, Дзержинск, Орловка, Камышеваха, Курахово Донецкой Народной Республики, Дружное, Гуляй Поле Запорожской области, Широкое, Малая Корениха, Кирово, Калиновка и Березнеговатое Николаевской области.



Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 13 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 261 самолет, 145 вертолетов, 1644 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4190 танков и других боевых бронированных машин, 772 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3217 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4573 единиц специальной военной автомобильной техники.