Бывший «зеленый берет», выдвинувший свою кандидатуру на праймериз в Конгресс, замечен в связях с экстремистами

Аргументы Недели → Армия 13+

29 июля 2022, 16:31

Фото: АР

Кандидат на место в Конгрессе США, чья убедительная личная история военной доблести и непостижимых потерь помогла ему заручиться поддержкой бывшего президента Дональда Трампа, имеет связи с правыми экстремистами, в том числе с консультантом кампании, который был членом Proud Boys.

Напоминаем, что «Proud Boys» (Гордые парни») — американская крайне правая, неофашистская мужская организация, которая пропагандирует политическое насилие.

История такова - республиканец Джо Кент, который бросает вызов члену палаты представителей США Хайме Эррере Бойтлеру в штате Вашингтон на предварительных выборах 2 августа, замечен в связях с видными белыми националистами и недавно сфотографировался с журналистом, который ранее описал Адольфа Гитлера как «сложную историческую личность, фигура, которую «многие люди неправильно понимают».

Однако такой информации стоит давать объективную оценку. Идёт избирательная кампания, в которой все средства хороши.

Выборы в США – это своеобразный кровавый вид «политического спорта», в котором все средства хороши. Главное определить кому принадлежат те соцсети и СМИ, что его критикуют. Если они поддерживают демократов, значит – требуют дополнительной проверки на достоверность. С другой стороны, присутствие радикальных экстремистов в Конгрессе США – весьма показательное явление.