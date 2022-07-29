Army Times: демократы предложили потратить на военные нужды 792 млрд долларов в 2023 году

Аргументы Недели → Армия 13+

29 июля 2022, 16:18 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны США

Демократы в Сенате в четверг предложили пакет расходов на оборону в размере 792 миллиардов долларов, который резко увеличит планы Белого дома по военным расходам на 2023 финансовый год, но все еще не в сумме достаточной для удовлетворения республиканцев в Конгрессе.

Законопроект об ассигнованиях, обнародованный через месяц после того, как демократы Палаты представителей поддержали меньший план расходов на оборону в размере 761 миллиарда долларов на следующий год, включает средства на повышение заработной платы военнослужащих на 4,6%, 1,4 миллиарда долларов на расширение мощностей промышленной базы и 2,2 миллиарда долларов на ускорение разработки новых военные возможности в космосе.

План Сената также включает 53 миллиарда долларов для решения проблемы более высокой инфляции «для программ приобретения, товаров и услуг и более высоких компенсационных расходов».

План расходов почти на 9% выше уровня расходов на текущий год и примерно на 4% выше предложений Белого дома и Палаты представителей по финансированию военных нужд.

Ранее, сегодня, Интерфакс сообщил: «Комитет Сената США по ассигнованиям предлагает выделить на 2023 финансовый год 850 млрд долларов на расходы на национальную оборону в рамках расходов почти на 1,7 трлн долларов, представленного в четверг».

Кому верить? Не знаю.