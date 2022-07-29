Интерфакс: США разместят ещё один спутник раннего предупреждения о ракетном нападении на орбите

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29 июля 2022, 13:26

Фото: Соцсети

Американские космические силы запустят спутник нового поколения GEO 6 раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН) SBIRS на околоземную орбиту 4 августа, на ракетоносителе с российскими двигателями РД-180. Об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на данные компании United Launch Alliance (ULA).



Запуск будет осуществлен ракетой-носителем Atlas V, с установленными на ней российскими двигателями РД-180. Старт проведут с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. После выхода на заданную орбиту геосинхронный спутник с инфракрасной системой наблюдения будет передан в распоряжение Космического командования США.

Компания ULA подрядчиком Пентагона и учреждена корпорациями Boeing и Lockheed Martin. На орбите уже находятся 9 таких путников.

Интерфакс поясняет, что эта группировка предназначена для контроля за пусками баллистических ракет, траектории их полета, идентификации боевых частей и ложных целей, выдачи целеуказания для перехвата, а также ведения разведки над территорией военных действий в инфракрасном диапазоне.

Уточняем - орбитальная группировка из шести геостационарных спутников SBIRS GEO и четырех спутников верхнего эшелона на высоких орбитах SBIRS HEO осуществляет в круглосуточном режиме контроль за пусками ракет. Новые спутники СПРН SBIRS GEO-5 и SBIRS GEO-6 позволят повысить эффективность работы орбитальной группировки «Стоимость каждого такого космического аппарата массой 4,5 тонны, создаваемого корпорациями Lockheed Martin и Northrop Grumman, составляет почти $2 млрд», - сообщает «Интерфакс».

Агентство также информирует, что в конце декабря 2020 года Конгресс США выделил Службе американской противоракетной обороны 130 млн долл для разработки новой спутниковой группировки, способной отслеживать также гиперзвуковые ракеты. Спутники, размещаемые на низкой околоземной орбите, должны обнаруживать и предоставлять данные целеуказания по гиперзвуковым ракетам, которые практически незаметны по сравнению с обычными баллистическими ракетами и могут маневрировать. По мнению американских военных, такая орбитальная группировка позволит закрыть нынешнюю брешь в системе американской противоракетной обороны.

По имеющимся данным, в предстоящей перспективе на орбиту может быть выведена первая партия из 20 таких спутников-сенсоров. А через год на орбите планируется развернуть еще 150 аппаратов.

В настоящее время работы по созданию спутника, известного как Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS) - гиперзвуковой и баллистический датчик космического слежения, ведут Агентство по противоракетной обороне и Агентство по космическому развитию Минобороны США. В январе контракты на разработку спутников получили компании L3Harris (122 млн долл) и Northrop Grumman (155 млн долл).

Низкоорбитальная группировка из сотен таких спутников-датчиков позволит не только обнаруживать маневры гиперзвуковых летательных аппаратов, но и фиксировать ускорение межконтинентальных баллистических ракет на средних участках полета, считают американские военные.