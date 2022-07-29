Пентагон усилил авиационную группировку НАТО самолётами F-22 Raptor, каково их предназначение?

Аргументы Недели → Армия 13+

29 июля 2022, 13:08 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Lockheed Martin

ВВС Соединенных Штатов перебросили на авиабазу в польском городе Ласк шесть истребителей пятого поколения F-22 Raptor, об этом сообщило новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на заявление командования ВВС США в Европе. Странно, что в сообщении Интерфакса F-22 назван истребителем-бомбардировщиком, хотя в реальности это не так.

Интерфакс сообщает, что накануне самолеты, отправленные с Аляски, совершили промежуточную посадку на авиабазе Лейкенхит в Англии. Также стало известно, что Пентагон планирует еще шесть F-22 прибудут в Европу. Вторая шестёрка вероятно будет размещена на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит.

Напоминаем, что в апреле на авиабазу в польском городе Ласк прибыла эскадрилья истребителей-бомбардировщиков F/A-18C Hornet американского Корпуса морской пехоты. Кроме того, еще в феврале Соединенные Штаты направили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles «для усиления коллективной обороны НАТО» для взаимодействия с эскадрильей передового базирования в литовском Шауляе.

Самолёты F-22 не предназначены строго для атак целей, находящихся на поверхности, поэтому было ошибкой назвать из истребителями-бомбардировщиками. Главная задача этих машин именно воздушное прикрытие проведения действий ВВС США.

На примере применения их в Сирии видно, что функции истребителей-бомбардировщиков выполняли F-35 Lighting II, кроме этого в состав авиационной группы были включены самолёты ДРЛО и РЭБ, а F-22 выполняли исключительно задачи воздушного прикрытия, такое наполнение техникой боевого порядка соответствует военной тактике боевого применения ударной пилотируемой авиации ВВС США, это делается ради для того, чтобы избежать потерь. Кстати, отсутствие истребительного прикрытия в действиях российских ВКС в Сирии привело к потере фронтового бомбардировщика и военного лётчика в 2015 году.

Что касается F-22, их поставили на вооружение в 2005 году, но серийное производство было закончено в 2011-м. Всего таких самолётов построено 195 единиц, из них 187 – в серии. Эти истребители состоят на вооружении только в ВВС США и никогда не поставлялись на экспорт.