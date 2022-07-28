ВС США создают новую вседоменную систему управления войсками

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28 июля 2022, 15:01

Фото: Соцсети

Растущие усилия армии США по обеспечению того, чтобы командные пункты были приспособлены для боев, изобилующих датчиками и бойцами, использующими передовые технологии, вскоре могут быть готовы к демонстрации. Об этом сообщает американское издание Army times.

Хотя проект Mobile And Survivable Command Post (MASCP - командный пункт мобильности и выживания) все еще находится на ранних стадиях разработки, те, кто непосредственно вовлечен в него, уже присматриваются к «значительной, полностью интегрированной» выставке, которая состоится в 2026–2027 финансовом году, возможно, в рамках ежегодных учений Project Convergence (Проект «Конвергенция).

«Проект «Конвергенция», вероятно, находится в нашем ближайшем будущем, — сказал Тайлер Бартон, ученый-компьютерщик и руководитель проекта MASCP Центра C5ISR, во время круглого стола с журналистами 21 июля. - Вероятно, не в следующем году».

Проект «Конвергенция» — это армейское испытание передового комплекта и межведомственной связи в поддержку концепции Пентагона «Совместное вседоменное командование и управление» для беспрепятственного и быстрого обмена информацией на поле боя. В этом году в мероприятии, именуемом PC 22, впервые примут непосредственное участие союзники, в том числе Австралия и Великобритания.

MASCP является одним из нескольких армейских проектов, направленных на модернизацию командных пунктов, которые могут быть громоздкими при перемещении и производят заметное количество тепла, шума и электронных артефактов, что делает их уязвимыми.

«Мобильный и живучий проект» сейчас погружён в исследования в различных сферах науки и техники, чтобы найти оптимальные технологические решения. Они включают в себя удаленные антенные системы, надежное хранилище данных, улучшенные методы и материалы маскировки, а также автономное производство электроэнергии и банковское обслуживание. Необходимо также учитывать расстояние и возможность подключения; вся скорость в мире не имеет значения, если связь и обмен данными обанкротятся.