Армия США переориентируется для противостояния с Китаем

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28 июля 2022, 14:54 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Армия США наращивает силы и международные связи по всему Индо-Тихоокеанскому региону, чтобы противостоять растущей военной мощи Китая и укреплять нервозных региональных союзников, заявил в интервью командующий Тихоокеанской армией США Генерал Чарльз А. Флинн. Об этом пишет американское издание Washington Times.

Под началом Флинна находится более чем 100 тыс. военнослужащих американских сухопутных сил, размещённых на военных базах ВС США от Индии до Аляски. Этот генерал сказал, что обширный регион не является театром военных действий, который можно патрулировать и защищать исключительно американскими военно-воздушными и военно-морскими силами. «Многие говорят, что это воздушная и морская среда. Нет, это не так. Это совместная среда, требующая совместных решений», — сказал генерал Флинн в эксклюзивной беседе Washington Times.

«По сути, усилия (Китая- ред.) направлены на то, чтобы вытеснить нас в регионе и добиться региональной гегемонии… Это их цель. У них есть глобальные устремления помимо этого. Все это то, что они заявили или написали», — сказал генерал Флинн.

В настоящее время ВМС, КМП и Армия США переориентируются на тихоокеанском ТВД с противодействия России и КНДР на Китай. В Пентагоне отмечают нарастание боеспособности НОАК в целом и каждого из родов и видов ВС Китая в отдельности. В настоящее время Пекин производит в полтора раза больше боевых кораблей в единицу времени, чем США. Возможности американских союзников не покрывают этот недостаток. Поэтому Вашингтон озабочен созданием в АТР нового военно-политического альянса по образу и подобию НАТО. Однако, многие ведущие американские политики уже не раз заявляли, что эти блоки слишком дорого обходятся бюджету США и уже Америке не по карману.

Помимо прочего Китай значительно нарастил свой ядерный арсенал за последние два года. Другой игрок Ядерного клуба – КНДР, также в ускоренном режиме совершенствует свою ядерно-ракетную программу. В отличие от США на вооружение НОАК есть гиперзвуковое оружие воздушного, сухопутного и морского базирования. По данным международных центров, занимающихся военными исследованиями, уже сейчас ВС КНР в состоянии вести победоносные боевые действия против США и их союзников во всех пяти средах: на суше, в воздухе, на море, в космосе и в киберпространстве. Также аналитики учитывают возможный военный союз Москвы и Пекина, который точно имеет столь значительные общие ресурсы, боевые возможности и оружие, обладающее превосходным над арсеналом США и НАТО могуществом. По оценкам западных, китайских и российских экспертов этот союз способен уничтожить США и их союзников, значение не имеет будет ли война между ними в продолжительной, или краткосрочной, с применением только обычных средств поражения, или – ядерной.