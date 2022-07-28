МО РФ: В Санкт-Петербурге состоялась генеральная репетиция Главного военно-морского парада

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28 июля 2022, 14:04

Фото: Соцсети

В акватории Невы и Кронштадтского рейда прошла генеральная репетиция Главного военно-морского парада. В ней приняли участие более 40 боевых кораблей, подводных лодок, судов и катеров различных классов. Это, в частности, новейшие надводные корабли, которыми оснащается ВМФ, корабли дальней океанской и морской зоны, серийное строительство которых уже развернуто. Среди участников репетиции представлены корабли и суда всех флотов и Каспийской флотилии, а также катера других силовых ведомств – погранслужбы ФСБ и МЧС России.

В составе парадной группы морской авиации в рамках генеральной репетиции в небе над Санкт-Петербургом состоялся пролет 42 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ России, транспортной и специальной авиации.

В ходе генеральной репетиции Главным командованием ВМФ оценены выучка экипажей и командиров кораблей при следовании их по фарватеру в акваториях Кронштадта и Невы, слаженность действий парадной группы морской авиации в ходе полёта по утвержденному маршруту и выучка пешей парадной колонны.

Отличительными особенностями генеральной репетиции Главного военно-морского парада традиционно стали высокая процентная составляющая кораблей и подводных лодок нового поколения, способных решать задачи в дальней океанской зоне, а также участие 4 подводных лодок, копии парусного линейного корабля петровской эпохи «Полтава» и других парусных судов.

Главный военно-морской парад пройдёт 31 июля в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами и в акватории Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта.

Парад будет включать наземную, морскую и воздушную составляющие, что позволит целостно представить современный облик ВМФ. Непосредственное участие в параде примут более 3500 военнослужащих, более 40 надводных кораблей и подводные лодки, 42 воздушных судна.

Также парады кораблей пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске, Тартусе.

Праздничные мероприятия и военно-спортивные мероприятия состоятся во всех пунктах базирования и военно-морских базах Военно-Морского Флота.

В преддверии Дня Военно-Морского Флота России на сайте Министерства обороны РФ дополнен специальный мультимедийный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду и военно-морским парадам на флотах и Каспийской флотилии.