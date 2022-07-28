Украинские теробороновцы расстреляли подразделение своих войск

Аргументы Недели → Армия 13+

28 июля 2022, 14:01

Фото: Минобороны РФ

Ударом высокоточных ракет воздушного базирования ВКС России по пункту временной дислокации батальона 72-й механизированной бригады в Артёмовске, уничтожено до 70-ти человек личного состава и более пяти единиц бронетехники. А в районе населенного пункта Тополиное Херсонской области, под ракетным обстрелом оказался батальон 60-й пехотной бригады ВСУ, потерявший только убитыми 130 военнослужащих. Об этом и других событиях специальной военной операции рассказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По данным российского военного ведомства 25 июля близ населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики при отступлении попали под дружественный огонь военнослужащие 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ и были расстреляны. Их уничтожили бойцы 118-й бригады украинской территориальной обороны, занимавшие позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское.

Фронтовая, штурмовая авиация ВКС РФ, а также российские ракетчики и артиллеристы за сутки уничтожили девять пунктов управления, в том числе КП 68-й пехотно-егерской бригады в районе Павловки Донецкой Народной Республики, КП 53-й механизированной бригады в районе Малые Щербаки Запорожской области, КП 28-й механизированной бригады в Посад-Покровском Херсонской области, а также была поражена живая сила и военная техника в 173-х районах. Уничтожено шесть складов боеприпасов в Северске, Парасковиевке, Константиновке Донецкой Народной Республики, Терновке и Жовтневом Николаевской области. Кроме того, в районе Краматорска многоцелевым истребителем Су-35с ВКС России уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены на огневых позициях две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Красный Октябрь, батарея реактивных систем залпового огня «Град» и артиллерийская батарея гаубиц «Мста-Б» в районе Северска.

Кроме того, за сутки подавлено: пять артиллерийских взводов орудий Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1625 беспилотных летательных аппаратов, 359 зенитных ракетных комплексов, 4172 танка и других боевых бронированных машин, 764 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3207 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4515 единиц специальной военной автомобильной техники.