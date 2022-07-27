Минобороны России запустило регулярную паромную линию в Донецкую Народную Республику

Аргументы Недели → Армия 13+

27 июля 2022, 14:16

Фото: Минобороны РФ

В рамках выполнения государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации судами флота «Оборонлогистики» запущена регулярная паромная линия «Ейск-Мариуполь». Об этом сообщил газете «Аргументы Недели» ДИМК МО РФ.

Маршрут будет использован для доставки различных грузов необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

Сегодня, первый автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» вышел из морского порта Ейска в направлении Мариуполя.

Паром вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20-ти автомобильных фур и более 130 пассажиров. Первоначально предполагается, что паром будет совершать один кругорейс в сутки.

В пункте назначения продолжается создание всей необходимой инфраструктуры для обслуживания судов.

Распоряжением Правительства Российской Федерации «Оборонлогистика» определена исполнителем осуществляемых Минобороны России работ и услуг, связанных с доставкой грузов в интересах различных органов военного ведомства и организаций Военно-строительного комплекса Минобороны России, что обеспечивает существенное сокращение расходов бюджетных средств.