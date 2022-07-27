Насколько состоятельны прогнозы о скором окончании СВО?

Аргументы Недели → Армия 13+

27 июля 2022, 14:11 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

В сети появились сообщения о возможном окончании специальной военной операции до начала зимы. Однако российские военные эксперты, политики и генералы здесь не при чём, данная информации исходит из Киева. Более того, сам Зеленский заявил о намерении завершить военные действия в течение трёх четырёх недель. Но, даже при беглом анализе оперативной обстановки СВО напрашивается несколько иной вывод.

Во-первых, разберёмся с информацией озвученной заместителем главы Министерства информации ДНР Даниилом Безсоновым о том, что ВСУ потеряли 90% кадрового состава, которым обладали до начала специальной военной операции. Напоминаем, что ВСУ и НГУ тогда насчитывали до 260 тыс. штыков в совокупности. Он также отметил, что убиты как минимум 50 тыс. солдат, и порядка 150 тыс. можно отнести к прочим потерям. Однако, как мы наблюдаем на линии фронта нет явных признаков значительного снижения боеспособности украинских войск, несмотря на поступающую информацию о том, что на передовой преобладает число необученных новобранцев. Да, есть сведения о дезертирстве в рядах ВСУ, но оно пока не имеет повальный характер. Есть информация об отказе выполнять боевые задачи со стороны отдельных военнослужащих и даже целых подразделений ВСУ. Но, в целом фронт стоит и не сыплется, а украинские войска даже, местами, пытаются контратаковать.

Военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что стойкость украинских войск сохраняется несмотря на огромные потери и на то, что верховное командование ВСУ не заботится о сохранении своих солдат и бросает их без сожаления на убой. Такой подход, казалось бы, должен вызвать массовый протест в душах украинских бойцов, но, этого почему-то не происходит.

Далее, отмечается, что украинцы торгуют полученным от Запада оружием направо и налево, зачастую бойцам ВСУ на передовой приходится пользоваться образцами времён Второй и даже Первой мировой войны. Поступают данные о снижении боевых выплат и порой о прекращении выдачи финансового довольствия солдатам, но и это не приводит к массовому отказу украинских войск подчиняться своему командованию. Сейчас по разным данным численность ВСУ и других силовых структур Украины оценивается от 700 тыс. до миллиона. Что касается «миллиона» — это число отверг сам министр обороны Незалежной Резников.

Вернёмся к потерям. Число в 200 тыс. исчезнувших непонятно куда украинских солдат было озвучено американской стороной, правда тогда же высказывалась оговорка, мол, Киев мог пойти на приписки в ходе мобилизации. Юрий Кнутов указывает, что командование ВСУ не ведёт учёт погибших, их даже не записывают пропавшими без вести, а считают живыми и на них идут обычные материальные расходы, которые оседают в карманах нечистоплотных дельцов от войны. Эксперт считает, что число погибших украинских солдат может приближаться к 120 тыс. – 150 тыс. из них значительная часть до 40% – это кадровый состав на январь 2022 года.

Несмотря на то, что в Киеве заявили о не приверженности в войне принципу «ни шагу назад», ВСУ продолжают удерживать совершено бесперспективные позиции, возможно ради того, чтобы показать хоть какой-то результат своим западным кураторам. Ради этого же украинское командование в маниакальном упорстве укладывает в землю своих солдат, пытаясь провести наступление на Херсонском направлении. Юрий Кнутов считает, что российские войска смогут в какой-то момент воспользоваться ошибками командования ВСУ в южном секторе СВО и в ходе очередного контрудара выбить противника из Николаева, а может и продвинуться далее до Одессы.

Эксперт отметил, что численность российских войск, задействованных в СВО, увеличивается за счёт добровольческих батальонов. Ранее в сети была распространена информация о подготовке таковых на Урале, в Сибири и Приморье, кроме того, постоянно сообщается о направлении на передовую добровольцев, прошедших обучение в Гудермесе. Плюс ко всему, увеличивается численность артиллерийского и бронетанкового парков за счёт снятия бронетехники, буксируемых орудий, САУ, РСЗО с длительного хранения. Подключены дополнительные производственные мощности, работающие на обеспечение фронта. Всё это делается без перевода жизни страны на военные рельсы, Россия по-прежнему находится в мирных условиях.

По поводу окончания СВО. Российские политики и высокопоставленные чиновники говорят, только то, что она будет продолжаться до полного достижения её целей. Пока экспертами назывались только сроки освобождения ДНР. В частности Юрий Кнутов считает, что это произойдёт в сентябре. Алексей Леонков уверен, что российская армия погонит укров до польской границы и не даст никакого шанса Варшаве оттяпать Западную Украину. Судя по всему, несмотря на наращивание усилий российским командованием СВО продолжится и ВС РФ должны готовиться к осенней и зимней кампании. Это обусловлено и тем, что Запад также наращивает военную помощь Украине. Несмотря на коррупцию в Киеве и хищения в ВСУ значительная часть вооружений и боеприпасов все же попадает на линию фронта. К тому же, западные кураторы, не доверяя украинским военным многие действия берут в свои руки. Например, американские РСЗО «Хаймарс» эксплуатируются натовскими экипажами, а руководством обслуживания западной артиллерии и техники руководят американские специалисты. Скорее всего, что логистику НАТО, также, постепенно переводит под свой контроль. В прочем здесь есть некоторые трудности, поэтому от услуг частных подрядчиков альянсу отказаться не получится.

Всё идёт к тому, что американская армия и её западные союзники всё глубже втягиваются в ситуацию, сложившуюся на Украине.