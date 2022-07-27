Авиация ВКС за ночь уничтожила более 300 вражеских солдат, значительное число техники и КП 53-й ОМБр

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27 июля 2022, 13:07

Фото: Минобороны РФ

По информации официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, - самолёты дальней авиации ВКС России обстреляли высокоточным оружием воздушного базирования пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Николаеве на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс». В результате потери противника составили до двухсот военнослужащих и более 20-ти единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

В районе Артёмовска огнём российской авиации полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В Новомихайловке Донецкой Народной Республики уничтожен основной командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ. В результате это соединение осталось без управления и потеряло бое способность.

По уточненным данным, ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в Любимовке Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня «Хаймарс» производства США. Ликвидировано до ста двадцати человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты.

Фронтовая и штурмовая авиация ВСК РФ за сутки уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта(КНП) батальонов 54-й механизированной и 17-й танковой бригад, 107-й бригады территориальной обороны в Новомихайловке, Зайцеве и Северсе Донецкой Народной Республики, а также 65-й механизированной бригады ВСУ в Малых Щербаках Запорожской области.

Поражена живая сила и военная техника в 142-х районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода «Украинские энергетические машины» в Харькове, а также боевики формирования «Черная сотня» в Артёмовске Донецкой Народной Республики.

Также уничтожено восемь складов боеприпасов в Майорске и Северске Донецкой Народной Республики, Новоандреевке, Малых Щербаках, Степовом Запорожской области и в Кульбакине Николаевской области.

В рамках контрбатарейной борьбы за сутки ликвидированы: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Дзержинска, батарея РСЗО «Град» в районе Былбасовки, два артиллерийских взвода гаубиц «Мста-Б» и пять взводов орудий Д-30 на огневых позициях в Отрадовке, Дзержинске, Новгородском, Водяном, Константиновке, Курахове и Георгиевке Донецкой Народной Республики.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также, за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1622 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4167 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4494 единицы специальной военной автомобильной техники.