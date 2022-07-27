Участие в Главном Параде ВМФ РФ в Санкт-Петербурге примут более 40 кораблей и судов различных классов

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27 июля 2022, 11:39

Инфографика Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало порядок прохода кораблей и пролета авиации во время Главного военно-морского парада на День ВМФ в Петербурге и Кронштадте. Схемы размещены в официальном Telegram-канале и газете «Красная звезда».

Участие в параде примут более 40 кораблей и судов различных классов — патрульный катер «Евгений Колесников» с женским экипажем, фрегат «Адмирал Горшков», корвет «Меркурий», большой десантный корабль «Иван Грен» и другие. В небо поднимутся 42 воздушных судна, а всего в параде будет задействовано более 3,5 тысячи военнослужащих.

День ВМФ отпразднуют в Петербурге и Кронштадте 31 июля. Всю неделю в городе проходили репетиции и прибывали к параду корабли.