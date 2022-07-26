Вашингтон заставляет Зеленского наступать на Херсон

Аргументы Недели → Армия 13+

26 июля 2022, 17:35

Фото: Соцсети

Западные и украинские СМИ сообщают о давлении на кабинет Зеленского, чтобы тот как можно скорее начал наступление на Херсон. Ястребам на Западе нужны срочные результаты несмотря на большие потери. В противном случае очень сложно выбивать финансы для продолжения поставок оружия Украине.

Зеленский в свою очередь давит на командование и Генштаб ВСУ. Однако украинский главком Залужный категорически против этой авантюры. Украинские СМИ и украинская сеть, обсуждая эту тему озвучивают возможные потери при проведении такого наступления, которые оцениваются в 100 тыс. только убитыми. Но, похоже, наступление всё же состоится и, судя по всему, оно должно начаться до 24 августа – дня «Незалежности».

Напоминаем, что проведение операций, приуроченных к знаменательным датам, ведёт не просто к большим, а к очень большим потерям. Тем более, что украинская армия не готова вообще к проведению наступательных действий и попытка их проведения однозначно закончится для неё серьёзными проблемами.

Сейчас говорят о серьёзном противостоянии между Залужным и Зеленским, которое постепенно переходит в политическое поле. Впрочем, эта информация может быть очередным фейком.