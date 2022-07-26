Словакия передаст свои истребители МиГ-29 Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

26 июля 2022, 17:22

Фото: Соцсети

Британский телеканал Sky News сообщает, что ВСУ могут пока рассчитывать только на получение самолётов советского образца. В частности, Братислава всё же решилась отдать 12 своих фронтовых истребителя МиГ-29 Киеву.

По данным британского телеканала передача самолётов произойдёт в конце августа. Сейчас министр обороны Словакии Ярослав Надь занимается процессов вывода этих машин с учёта своего ведомства. Правда есть сведения, что из вышеуказанного числа немедленно в воздух могут подняться только четыре машины.

Напоминаем, что спецслужбы Украины накануне попробовали украсть боевые самолёты у российских ВКС. Точнее была сделана попытка убедить российских военных лётчиков за денежное вознаграждение угнать самолёты и передать их украинской стороне. Поддержку этой операции оказывали британские спецслужбы. Но, расчёт на то, что российские военные будут такими же продажными как украинские – не оправдался. К тому же наши боевые лётчики отлично знают, как поступали украинские солдаты с российскими военными пилотами, попавшими в плен ВСУ. По описаниям очевидцев, укро-нацисты зверски истязали их, превращая в кусок окровавленного мяса. После таких примеров, вряд ли кто-то захочет даже разговаривать с этими нелюдями. Но, главное, что отрадно, в российских ВКС не нашлось иуд, способных продать Родину.