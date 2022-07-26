США организовали в Польше дистанционный центр обслуживания M777, HIMARS и Javelin

Аргументы Недели → Армия 13+

26 июля 2022, 16:33

Фото: Соцсети

В сети появилась информация о создании в польском городе Ясенка, точнее, на территории аэропорта (Жешув-Ясенка) с июля функционирует группа дистанционного технического обслуживания и распределения вооружения на Украине (TDC-U) Армии (сухопутных сил) США.

На нее возложены задачи по техническому обслуживанию, оказанию помощи в ремонте и обеспечению функционирования американского вооружения, преданного ВСУ. Для решения указанных задач используются групповые чаты, созданные в мессенджерах, и система видеоконференцсвязи, - сообщает американский источник, на который ссылаются телеграм-каналы.

В состав группы включены специалисты по авиационной, ракетной и бронетанковой технике, а также по средствам связи и электронному оборудованию. Помощь в переводе указаний оказывают украинские переводчики.

В настоящее время личный состав TDC-U, применяя дистанционные технологии, осуществляет поддержку 155-мм гаубиц M777, реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и противотанковых ракетных комплексов Javelin. За обеспечение деятельности группы отвечает батальон «Бенилюкс» из состава 405-й бригады полевого обеспечения сухопутных войск США.