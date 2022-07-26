В рядах ВСУ осталось менее 10% кадровых военнослужащих

Аргументы Недели → Армия 13+

26 июля 2022, 16:23

Фото: Соцсети

В составе ВСУ осталось менее 10% военнослужащих от того кадрового состава, что был до начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявил прессе заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов.

Тот факт, что большая часть украинских кадровых военных выбыла из строя по причине смерти, ранения, дезертирства или сдачи в плен – уже невозможно никак скрыть. Подавляющее большинство состава ВСУ сейчас – новобранцы. Их уровень подготовки и моральное состояние не столь высоки, как у выбывшей части личного состава.

Безсонов отметил большие потери в рядах ВСУ и сказал: «Их срочным образом замещали мобилизированными, терробороновцами, по данным нашей разведки. Мобилизированные и терробороновцы тоже статус военных имеют, но мотивация и боевой опыт все-таки отличается. В процентном соотношении кадровых, которые изначально здесь были, (до начала СВО – «АН») около 10%».