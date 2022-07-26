На Донбассе уничтожено свыше 40 иностранных наемников

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26 июля 2022, 13:11

Фото: Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил в ходе брифинга, что в результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева ликвидирован артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ, потери личного состава и вооружения которого превысили 70 процентов. Это очень высокая результативность, которая указывает на эффективную работу военной разведки. Помнится управитель местной украинской администрации Ким обещал выдавать по сотне долларов каждому кто сдаст российского агента. Похоже, эта уловка коварного фашиста не сработала.

По информации ДИМК МО РФ: «Ударом высокоточных ракет воздушного базирования по пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 40 иностранных наемников, большинство из которых поляки». В результате атаки фронтовой авиации ВКС России батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожено более 70 националистов и склад боеприпасов.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражено: восемь пунктов управления, в том числе подразделений 14-й механизированной бригады в районе Соль Донецкой Народной Республики, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районе Николаева, а также 61-й пехотной бригады в районе населенного пункта Полигон Николаевской области.

Уничтожена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «ОСА-АКМ» ВСУ в районе Березнеговатого Николаевской области. Ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США в районе Ягодного Донецкой Народной Республики, а также сожжены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Кульбакино, Явкино Николаевской области, Бахмутского, Яковлевки и Зайцева Донецкой Народной Республики.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавлены: батарея реактивных систем залпового огня противника «Ураган», артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б» в районе Дзержинска Донецкой Народной Республики и шесть взводов реактивных систем залпового огня «Град» в районах Широкого, Березнеговатого Николаевской области, Терноватого, Юльевки Запорожской области, Парасковиевки и Красного Донецкой Народной Республики.

Кроме того, поражены четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-20, семь взводов самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также девять взводов орудий Д-30 на огневых позициях в районах Северска, Дзержинска, Георгиевки, Водяного, Раздольного, Переездного, Подгорного, Северного Донецкой Народной Республики, Перше Травня Днепропетровской области, Новопавловки, Затишья Запорожской области, Висунска, Калиновки Николаевской области, Пятгорского, Скрипаёв и Петровки Харьковской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1613 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4162 танка и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3201 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4481 единица специальной военной автомобильной техники.