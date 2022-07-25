ТК «China army»: Китай и Северная Корея могут вооружить Россию реактивной артиллерией, превосходящей американские HIMARS

Аргументы Недели → Армия 13+

25 июля 2022, 15:41 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Вероятность поставок вооружений в РФ из КНР и КНДР уже давно обсуждается в мировой прессе. Власти США не раз делали предупреждение Пекину по этому поводу. Кстати, когда появилась в сети информация о направлении Ираном в Россию партии тяжёлых БПЛА «Шахид», было сделано предположение, что Тегеран в состоянии заняться реэкспортом вооружений и боевой техники из КНР И КНДР в РФ.

Телеграм-канал «China army» считает, что КНР может поставить Москве системы РСЗО PCL191 и ракет к ним, чья дальность стрельбы дальность стрельбы достигает 500 км; А КНДР может предоставить ВС ФР северокорейские РСЗО KN-09 и KN-25 ракет к ним с дальностью стрельбы - до 200 км и до 400 км. Помимо этого данные страны в состоянии поставлять России другое тяжёлое вооружение и беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Вероятность поступления вооружений из КНРД, а Россию, а также участие северокорейских военных в боевых действиях против ВСУ весьма вероятна. Тем более, что Пхеньян официально признал республики Донбасса и таким образом открыл для себя возможность оказывать им военную помощь.

Что касается Китая. Его участие в спецоперации или в поставках вооружений для ВС РФ выглядит вполне логично на фоне прогрессирующих американо-китайских противоречий и подключения к ним многих союзников США. Пекину невыгодно поражение России в украинской эпопее. И наоборот победоносное завершение специальной операции российских войск значительно ослабит положение противников Китая, как в Новом, так и в Старом Свете.