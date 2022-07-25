Буданов заявил о возможности получения Киевом дальнобойных ракет для HIMARS

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25 июля 2022, 15:10

Фото Пентагона

Глава украинской военной разведки заявил газете Washington Post о намерении ВСУ использовать дальнобойные ракеты ATACMS (боеприпас для РСЗО HIMARS) вместо тактических ракет советского производства «Точка-У», поскольку последние уже на исходе.

В частности начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в комментарии американизму изданию заявил: «Мы будем сражаться с помощью (HIMARS – ред.). Если получим снаряды большей дальности будем применять и их …».

Ранее в Вашингтоне уверяли, что данный тип боеприпаса никогда не будет поставляться на Украину. Но, отмечается, что США наращивают передачу ВСУ тяжёлого вооружения по поступательной. Сейчас уже речь идёт о передаче Киеву не только РСЗО М142, но и модификацию этой системы – М270 MLRS. Кроме того, делаются заявление, что помимо самолётов МиГ и Су 4-го поколения, возможна передача Киеву аналогичных истребителей европейского производства, а затем вероятно очередь дойдёт до американских F-15 и F-16. Конгресс США уже принял решение о финансировании обучения украинских лётчиков пилотированию этих машин. Предполагается, что в реальности за их штурвалами будут воевать вовсе не украинцы, а хорошо подготовленные наёмники, или лётчики ВВС западных армий.

Также поступило сообщение о начале поставки Германией зенитных комплексов «Гепард».