Китайские военно-морские силы стали лидером по числу производства современных эсминцев УРО

Аргументы Недели → Армия 13+

24 июля 2022, 20:30

Фото: Соцсети

Китай давно обогнал Америку в скорости производства надводных боевых кораблей и теперь стремится в абсолютные лидеры. Кроме того, на вооружении НОАК есть гиперзвуковое оружие сухопутного, морского и воздушного базирования, а этим США вообще похвастаться не могут.

В боевом составе ВМС НОАК находятся современных и относительно современных недавней постройки 44 эсминца УРО, из них:8 — Тип 055; 25 — Тип 052D; 6 — Тип 052C;

2 — Тип 051C;1 — Тип 051В; 2 — Проект 956. Общее количество ракетных пусковых установок, размещённых на вышеуказанных кораблях - 2976. Конкуренцию им составляют только ВМС США, в боевом составе которых 64 эсминца УРО типа «Арли Берк» и 22 крейсера УРО типа «Тикондерога».