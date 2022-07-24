О важном месте летающих дронов в специальной военной операции на Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

24 июля 2022, 19:50 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Западная пресса сообщает, что Иран отправили в Россию по Каспию партию военных беспилотных аппаратов. Среди них тяжелые ударные дроны «Шахед» 129, который отчасти скопирован с израильского БПЛА Hermes 450 и американского MQ-1 Predator. На украинских полях сражений значение дронов сложно переоценить. Они заполняют важную нишу, которая стала пробелом в современной боевой авиации.

Одной из проблем современной войны, которая выявилась на украинских полях сражений, стала современная высокотехнологичная авиация. В чём здесь дело? Современные самолёты 4-го поколения и даже 5-го поколения невозможно воспроизводить быстро. Их потеря в боях становится чувствительной и поэтому стороны начинают сокращать применение дорогостоящих боевых самолётов из опасения очень быстро лишиться всего боевого парка. В большей степени это касается украинских ВВС, в меньшей – российских ВКС и всё же …

Вспомним первые месяцы Великой Отечественной войны, когда немцам удалось уничтожить большую часть советской военной авиации. Тогда самолёты клепали чуть ли не на коленях, производственные мощности создавались где угодно. Но, современные высокотехнологичные машины так делать не получится. То есть, ниша быстро пополняемых боевых авиационных средств оказалась незаполненной. И эта ниша, сейчас, относится к дронам. В идеале России нужны в большом количестве мастерские для производства недорогих тяжёлых и средних ударных летательных аппаратов программируемых или управляемых операторами. Они-то и станут основными боевыми средствами, которые можно будет использовать без оглядки на потери.

Мы задаемся вопросами почему: российская авиация не проводит маскированные бомбардировки военных объектов в тылу ВСУ, хотя запас гравитационных бомб у МО РФ – большой? Вся проблема в том, что не удалось полностью ликвидировать украинские средства ПВО, которые в состоянии выбить российский парк самолётов дальней авиации под ноль. Поэтому они работают ракетами, не заходя в зону действия ПВО противника.

Относительно недорогие, способные нести авиабомбы беспилотники могут решить задачи по уничтожению военных объектов врага на глубину в несколько сотен километров и это станет хорошим подспорьем в СВО. Конечно же для пополнения их парка годятся все источники, в том числе и поставки из-за рубежа. Иран вполне моет стать не только поставщиком своих дронов, но и реэкспортёром таковых, произведённых в других странах.