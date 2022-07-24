Одессе - особое внимание

Аргументы Недели → Армия 13+

24 июля 2022, 19:21 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

В морском порту Одессы на территории судоремонтного завода высокоточными ракетами большой дальности морского базирования уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon. Также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава военно-морских сил Украины. Об этом сообщила российское военное ведомство.

Одесса сейчас находится под особым пристальным вниманием российского командования. Помимо того, что этот русский город, основанный по указу российской императрицы на месте турецкого поселения Хаджибей. Так сложилось, что здесь переплелись культуры русская, еврейская и греческая. Одесса только в постсоветское время стала активно заселяться выходцами из западной Украины, носителями униатского склада мышления. В 2014 году, когда на Украине был совершён государственный переворот именно этот город стал мучеником, когда 2 мая заживо были сожжены 46 одесситов из числа тех, кто выступал против «евромайдана». Как то не прискорбно, но в их убийстве оказались замешаны харьковчане.

Сейчас Одесса стала удобным местом размещения вооружений, боеприпасов и боевой техники, прибывающей на Украину из стран Запада. Здесь есть возможность скрытого передвижения мобильных противокорабельных ракетных комплексов. Они при необходимости выходят на огневые позиции, производят пуски ракет Harpoon и спешно возвращаются в укрытие. Одним из наиболее важных для ВСУ объектов является аэропорт Одессы, где размещаются беспилотники и авиация ВВС под прикрытием гражданской инфраструктуры. Аэропорт продолжает функционировать несмотря на военную обстановку, сюда то и дело прибывают военные транспортные самолёты с соответствующими грузами. Минобороны РФ не раз сообщало об уничтожении таковых. Порт Одессы остаётся пока невостребованным, поскольку акватория, примыкающая к нему нашпигована украинскими морскими минами. Одесские пляжи также густо заминированы.

Достигнутая накануне договорённость о вывозе украинского зерна конечно же затронет Одессу, поскольку она имеет крупный торговый порт с необходимой инфраструктурой для загрузки зерновых на корабли. Никто не сомневается, что Запад и Украина воспользуются этими же судами для доставки вооружений и боеприпасов. Сделка по вывозу украинского зерна станет настоящей головной болью для России, однозначно Москва напрасно согласилась на неё.

Считается, что одесситы в большинстве настроены прорусски. Однако надо учитывать, украинских переселенцев, поэтому общественные настроения в городе слегка скорректировались. Как будет проходить штурм Одессы – прогнозировать сложно.

Но, есть вероятность, что российские войска получат здесь поддержку. Несмотря на изуверские происки СБУ и националистов по выявлению пророссийски настроенных граждан, одесское подполье сохранилось. Правда его численности сейчас остаётся только догадываться. Украинским карателям удалось значительно его проредить.

И всё же, Одессу необходимо возвращать под российскую юрисдикцию, в противном случае прибрежные территории Одесской и Николаевской областей будут использоваться НАТО и украми, для размещения противокорабельных ракетных комплексов и тактических РК, а это явная угроза для ЧФ РФ и Крыма.